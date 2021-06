Uomini e donne è ufficialmente in pausa estiva dalla tv, dallo scorso 31 maggio 2021, e intanto si fanno avanti i nomi dei papabili futuri tronisti del dating-show di Maria De Filippi, tra questi Francesco Chiofalo. Mentre dai vertici Mediaset ci si riserva di non spoilerare molto sul futuro del dating-show, l’ex volto storico di Temptation island ha intanto, dal suo canto, fatto sapere ai follower di avere un progetto importante in cantiere, confermandolo e rivendicandolo come risultato del karma. Che dietro l’annuncio si celino delle frecciatine alle ex Antonella Fiordelisi e Selvaggia Roma?

Uomini e donne, Francesco Chiofalo prossimo al trono: la verità sulla sua possibile partecipazione come tronista

Mentre in rete impazza il totonomi sui possibili nuovi tronisti, che possano intrattenere il pubblico tv alla prossima stagione di Uomini e donne, si fa sempre più fondata l’indiscrezione che vede Francesco Chiofalo erede al trono classico. L’influencer 32enne originario di Roma dal suo canto non smentisce i rumor che lo vedono prossimo a coprire il ruolo di tronista e non solo.

Perché dal suo profilo Instagram ha rilasciato un lungo videomessaggio, in cui, tra il serio e il faceto, anticipa un importante novità. Un progetto su cui lui è tenuto a non aprirsi molto, se non a breve quando potrà farlo, tanto da lasciare intendere che quest’intervento social sia una comprova del suo vociferato trono a Uomini e donne.

“Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…”, esordisce nel suo messaggio social, per poi concedersi qualche sonora risata brindando al buon “karma” con tanto di sibillino “ne riparliamo a settembre, #confermato!”.

Proprio per settembre 2021 è previsto il ritorno di Uomini e donne con i nuovi tronisti e “Lenticchio”, senza sbilanciarsi molto, usa via social l’hashtag personale “confermato”. Insomma ci sono tutti i presupposti affinché Chiofalo possa rivelarsi il nuovo tronista del dating-show di Maria De Filippi.

Francesco Chiofalo, perché sarebbe il tronista perfetto per Uomini e donne

Nel 2017 Francesco Chiofalo passava alla storia del gossip per la rottura con Selvaggia Roma, la fidanzata storica con cui aveva preso parte a Temptation island Vip da personaggio comune, per poi essere ingaggiato nel cast della prima stagione di Temptation island come tentatore. Dopo la turbolenta relazione con la Roma, Francesco ha poi avviato una relazione con la schermitrice Antonella Fiordelisi, con cui ha chiuso i rapporti di recente tornando allo status di single.

Il suo è un profilo perfetto per il ruolo di tronista a Uomini e donne. Dall’alto del suo enorme seguito social -basti pensare che solo su Instagram il personal trainer capitolino è seguito da oltre un milione di follower, “Lenticchio” potrebbe rivelarsi uno dei tronisti più aggreganti e tra i favoriti dal pubblico nella storia di Uomini e donne.

In occasione delle due esperienze vissute al docu-realitty sui tradimenti, Temptation island, Francesco Chiofalo è emerso come personaggio tv genuino e spontaneo, sia nel bene che nel male, una peculiarità in cui molti telespettatori si rivedono e che potrebbe segnare la svolta per un futuro televisivo nella vita di Francesco Chiofalo. L’influencer, nella vita, ha tuttavia dovuto affrontare anche dei momenti “no”.

Come il periodo che lo ha visto subire un’operazione al cervello per l’asportazione di un tumore, dove Francesco Chiofalo ha potuto contare sull’aiuto psicologico dei fedeli follower. Chissà, quindi, cosa rivelerà ancora il futuro di Lenticchio.