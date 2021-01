Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 7 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Armando e Lucrezia hanno avuto un duro confronto dopo che la dama ha scoperto che il cavaliere è uscito con un’altra donna. Nel Trono Classico, invece, Sophie scopre che Matteo è propenso per il no qualora fosse la sua scelta.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, ampio spazio ai tronisti Davide e Sophie. Non solo Gemma è una delle indiscusse protagoniste: la dama di Torino ha trascorso le vacanze separata da Maurizio. L’amore è già finito? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 7 gennaio 2021 in diretta

ore 14:45 – La puntata inizia con l’ingresso di Sossio e Ursula. La coppia, nata proprio nel dating show di Maria De Filippi, racconta la nascita della piccola di Bianca. Non solo Ursula parla di un video sospetto in cui l’ex cavaliere si è spogliato; un video che le ha dato molto fastidio. La dama precisa: “lui si mostra come una persona solare, simpatica, invece non è proprio così. Lui è molto permaloso, serio, tutto deve essere come dice lui“, ma Sossio difende “ogni giorno sta a punzecchiarmi, da quando apro gli occhi“.

ore 15:10 – Ursula ha scritto una lettera per Sossio che festeggia 50 anni: “me e la nostra piccola BIanca: penso non ti manchi più nulla. Spero che questo 2021 ti portino tanta gioia, forza, serenità ed amore. Vorrei ricordarti che non sei più solo, hai una spalle, forte su cui appoggiarti per tutta la vita. La mia“. L’ex cavaliere, visibilmente emozionato, legge il biglietto che accompagna il regalo: “abbiamo ironizzato e scherzato, racontato delle verità, ma la cosa più bella che ho è quando la mattina apro gli occhi: siamo io, lei e Bianca“.

ore 15:25 – E’ il momento di Gemma. La dama torna in studio dopo la pausa natalizia, ma prima c’è il confessionale: “ho visto Maurizio un pò spento, come se non fosse in studio, come se non fosse interessato e presente. Non sto chiedendo la mano di Maurizio, non sto preparando le bomboniere, ma spero possa andare tutto bene. Capisco di essere in una situazione particolare, ci saranno ostacoli, ma…“. La dama rimarca la situazione di Anna, ex dama: “Maurizio ne ha parlato in maniera abbastanza entusiasta di questa cosa“.

ore 15:25 – Gemma entra in studio, ma Tina l’attacca subito: “dopo 50 sfumature di grigio abbiamo 50 sfumature di mummia“. La dama saluta Sossio e Ursula e si difende dalla Cipollari: “sto passando un momento sublime, quindi non mi tange nulla“. Spazio a dei filmati: la Galgani ha organizzato un’esterna per il “suo” Maurizio: una caccia al tesoro. Un’esterna andata benissimo: “con lui siamo come due calamite. Abbiamo dormito insieme“.

ore 15:35 – Tina va su tutte le furie sentendo i racconti di Gemma: “ti reggi in piedi per scommessa e parli come se fossi ua donna di 30 anni. A sentire lei sembra che chissà questi uomini come li abbindola“, ma la Galgani replica “mi hai stancata, ma la vuoi smettere di dire queste caz*ate?”. Intanto in studio arriva Maurizio che conferma tutto: “questa non è la seconda, ma la terza notte“.