Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 21 dicembre 2020 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma è stata l’indiscussa protagonista. La dama, a sorpresa, ha rivelato di aver fatto l’amore con Maurizio. Una notizia che ha stupito Tina che ha cercato di indagare.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, Roberta di Padua e Riccardo Guarnieri saranno al centro studio con una rivelazione hot. La coppia, infatti, ha vissuto una notte di passione, ma il comportamento del cavaliere deluderà la dama. Cosa è successo? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 21 dicembre 2020 in diretta

ore 14:50 – La puntata comincia con Roberta e Riccardo che, dopo due anni, hanno deciso di riprovarci. “E‘ un bellissimo rapporto quello che abbiamo al di là dell’aspetto fisico e mentale. Noi ci divertiamo tantissimo quando stiamo insieme, questa è una cosa fondamentale” – precisa il cavaliere – “noi ci divertiamo un pò su tutto”. Anche Roberta racconto: “ho avuto un problema con mio figlio, mi ha chiamato, ma in quel momento non potevo. Si è fatto risentire poco dopo e ha saputo calmarmi, starmi vicino e consigliarmi. Una cosa che ho apprezzato tantissimo“.

ore 15:00 – Dal parterre Michele interviene: “la loro è una minestra riscaldata. E’ palese che sia solo questo: attrazione fisica. Farai la stessa fine che hai fatto due anni fa“. Le parole del cavaliere fanno alterare la dama: “sei un cretino, mi irriti. Lui è un uomo intelligente“. La delusione è dietro l’angolo per Roberta, visto che Riccardo accetta di far entrare una nuova corteggiatrice, ma la dama lo pone dinanzi ad un outout: “o me o lei. Non esiste al mondo, non lo accetterò mai“. Il cavaliere replica: “non mi mettere in questa condizione“, ma Roberta risolve il problema “allora mi alzo io e vado“.

ore 15:05 – In studio entra una nuova corteggiatrice per Roberto: si tratta di Annabella. “Ti ho sempre reputato come una persona affascinante e intelligente, ma soprattutto calma e placata, i teatrini che ho visto qui dietro non mi piacciono”. Poi la dama rivela di conoscere Armando, ma è Armando a sorprendere tutti visto che decide di far rimanere la giovanissima 26enne. Intanto Michele dal parterre maschile punta il dito contro Riccardo: “vergognati, non hai portato rispetto a Roberta”.

ore 15:20 – Al centro studio si siedono Giancarlo e Aurora. Tra i due c’è stato un dopo puntata, ma il cavaliere rivela di essere uscito anche con un’altra dama. “Ecco la più sincera, vera del parterre” – dice Gianni, ma Aurora replica “non ha spiegato bene“. Nuovo scontro fra Aurora e Gianni: “posso fiatare? Non è successo niente“. Il cavaliere racconta: “a me lei piace, mi piace molto di testa, lei non è il mio prototipo di donna ideale”.

ore 15:35 – In studio arriva Alessandra che è uscita con Giancarlo. La dama racconta: “già sapevo tutto, ho sentito questa situazione di chiusura. Non ti sei tanto aperto come persona”. Aurora allora coglie l’occasione per chiedergli: “lei ti piace?” con il cavaliere che cerca di difendersi: “mi sento un pò in difficoltà”.

ore 15:45 – Anche Tina è dello stesso parere di molti “Aurora tu non piaci a Giancarlo. Tu vivi nella tua mente delle situazioni, vieni qui e le racconti“.

ore 16:00 – E’ il momento di Gianluca. Il tronista in lacrime rivela: “Maria ho promesso a me stessa dall’inizio di essere sempre sincero“, ma non riesce a parlare. Allora Maria De Filippi interviene: “ha deciso di lasciare il trono perchè non sta costruendo nulla con le ragazze. Può capitare, a volte si è predisposti per un incontro, altre volte non lo si è“. Il tronista è emozionato: “mi dispiace tanto, è una scelta che ho ponderato molto. Ho avuto anche un lutto, è una settimana che mi ha fatto molto riflettere, non riesco a parlare. Lascio veramente tanto e sto veramente male perché ci ho creduto sin dall’inizio. Volevo tornare da questo percorso con qualcosa di bello, forte”.