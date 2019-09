Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nella notte tra sabato e domenica è stata coinvolta in un grave incidente stradale. A bordo con lei c’era anche Dalila, sorella di Oscar Branzani, ex fidanzato della Rocchini ed ex tronista del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, la dinamica dell’incidente di Eleonora Rocchini

Alle 2 del mattino di questo sabato, Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata coinvolta in un tragico incidente. La ragazza era in compagnia di quattro amici quando si è schiantata nei pressi del sottopasso Claudio di Fuorigrotta. La macchina si è letteralmente accartocciata ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i cinque giovani dall’abitacolo.

Alla guida dell’autovettura c’era un ragazzo di 26 anni, amico della Rocchini. Insieme all’ex corteggiatrice c’era anche Dalila Branzani, sorella di Oscar, ex tronista di Uomini e Donne.

Come riportato da Il Mattino, la perdita del controllo dell’auto potrebbe essere stata causata dallo stato di ebbrezza del conducente. Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato la Bmw ed hanno deferito il conducente per lesioni stradali.

Eleonora Rocchini incidente: le sue prime parole

Oggi, Eleonora Rocchini è tornata sui social dopo il tragico incidente che l’ha vista coinvolta insieme alla sorella del suo ex fidanzato. La ragazza ha ringraziato i fan per il supporto ed ha pubblicato un lungo messaggio:

Vi scrivo per rassicurarvi, per ringraziarvi per l’affetto che anche in questo momento, così tremendo, così pieno di paura, avete avuto per me, per noi… È stato tremendo l’incidente, non sapevamo se ne saremmo usciti vivi dalla macchina e invece stiamo tutti bene, con qualche problemino da risolvere, ma tutti vivi… Ed è ciò che conta.

Di cose sui giornali ne hanno scritte tante, alcune cose davvero non so neanche dove le abbiano prese, la realtà di tutto ciò è che dopo una cena tra amici stavamo raggiungendo altri amici a Napoli e abbiamo perso il controllo della macchina in un tratto di strada in discesa dove la macchina involontariamente ha preso velocità facendoci perdere il controllo del manubrio. Poi non so cosa sia successo, non ero cosciente.