Nuove ed interessanti novità ci arrivano da Uomini e Donne stando alle ultime anticipazioni del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La crisi di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, confermata dai diretti interessati al loro recente rientro in studio di Uomini e donne, ha un prosieguo all’insegna dell’alta tensione. Tanto da sfiorare la rissa. Il cavaliere (Riccardo) accusa la dama (Roberta) di aver escogitato una strategia per mero business. Accuse che la dama respinge con forza. Riccardo lancia dure accuse anche all’ex, Ida Platano, il che infuoca il clima in studio.

Anticipazioni Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua rompono i rapporti

La nuova registrazione di Uomini e donne, tenutasi il 9 maggio 2021, ha visto Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua scontrarsi ancora una volta, fino a ufficializzare la loro rottura. Ad entrare in studio per prima è Roberta, che dal suo canto lamenta la mancanza di passionalità nella frequentazione intima avviata con Riccardo, uno dei motivi per cui ha deciso di chiudere con lui.

Dettagli bollenti a cui, poi, Guarnieri ribatte al veleno, accusando la dama di aver escogitato un piano per restare il più possibile in tv a Uomini e donne, per un tornaconto economico. Nel dettaglio Riccardo svela di aver convenuto con Roberta di restare ancora un po’ in trasmissione, per dare visibilità alla dama, affinché lei possa guadagnare benefici in termini di visibilità e opportunità di lavoro a mezzo social.

Uomini e donne news: Il retroscena su Armando Incarnato

Gli animi si sono riscaldati, fino al momento in cui Riccardo non ha toccato un altro argomento scottante. Si tratta del retroscena già svelato da Maria De Filippi in studio, ovvero che a Roberta Di Padua Armando Incarnato avesse parlato male della Redazione del programma. La Di Padua, quindi, smentisce ogni accusa di Guarnieri, e il cavaliere napoletano ribatte. Tanto da sfiorare una rissa, come si evince dalle anticipazioni della nuova registrazione. Ma non è tutto.

Ida Platano riceve accuse al veleno

Ad un certo punto interviene anche l’ex di Riccardo Guarnieri, Ida Platano, a cui quest’ultimo riserva il racconto di un retroscena di fuoco. Riccardo fa quindi sapere che un giorno Ida e un’altra dama gli chiesero di dimostrare che non stesse registrando col cellulare la loro conversazione. Pare che le dame si stessero consultando su quale cavaliere frequentare e la Platano intanto sembra non ricordare il momento riportato da Riccardo.

Dalla nuova registrazione spunta anche che gli opinionisti in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti, abbiano creduto alla testimonianza di Riccardo Guarnieri, che metterebbe in cattiva luce i presunti altarini di almeno tre protagonisti storici del Trono over, ovvero Ida Platano, Roberta Di Padua e Armando Incarnato.

Voi da che parte state?