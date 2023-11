News choc. A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della registrazione odierna, 7 novembre 2023, vedremo cose che pensavamo essere ormai impossibili. Dopo l’annuncio che Ida Platano sarà la nostra tronista, ora scopriamo, grazie alle talpe di Amici News, dettagli sulle sue prime registrazioni e su cosa è accaduto nel primo incontro al buio. E poi? Tenetevi forte perché assisteremo anche al ritorno di Armando. Come? Dove?

Uomini e Donne anticipazioni registrazione odierna: cosa è accaduto?

Mentre in questi giorni stiamo vedendo in tv Maurizio ed Elena piangere e disperarsi, negli studi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della registrazione odierna, martedì 7 novembre 2023, succedono cose davvero grosse e importanti. Le talpe di Amici News ci hanno svelato come è andato il primo appuntamento al buio di Ida Platano e il ritorno in studio di Armando Incarnato. Ecco tutte le ultime news

Facciamo un piccolo passo indietro. Nella registrazione di Uomini e Donne di ieri abbiamo assistito alla sfilata uomini e abbiamo capito che Silvio non vuole più intraprendere alcuna relazione con Gemma, che Alessio si è arrabbiato con Claudia e che Marco uscirà con Barbara facendo arrabbiare Cristina. Nella registrazione odierna, invece, Armando ha fatto ritorno nel trono Over. Non lo vedremo, almeno per ora, come corteggiatore di Ida, ma almeno lo vedremo in studio.

Visto il ritorno di Armando, Maria De Filippi ha chiesto a Cristina se a lei piacesse ancora e quest’ultima, che stava frequentando Marco, ha risposto di sì. Pare però che sia stato Armando a troncare subito ogni questione. Nessuna domanda è stata rivolta a Barbara, ma di sicuro moltissimi fan, soprattutto sui social, inizieranno a sperare che possa accadere qualcosa.

In puntata non si è parlato né di Gemma e né di Brando. Cristian è andato a riprendersi Virginia e Valentina.

Assenti anche Maurizio ed Elena. Cosa sarà successo?

Il trono di Ida Platano

Il trono di Ida, invece, pare prendere il via non sotto una buona stella. Su 4 ragazzi scesi con l’appuntamento al buio, a rimanere in studio ve ne è solo 1. L’unico coraggioso a rimanere è un ragazzo di 37 anni

Roberta ha chiesto a Ida se vi era la possibilità di restaurare tra loro un rapporto di pace. La Platano pare non averne voluto sapere. Non riesce a dimenticare quanto accaduto in passato e a fidarsi di lei. Come sarà la convivenza in studio? Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono schierati questa volta con Roberta. In fin dei conti ormai è acqua passata. Potrebbero pure fare pace.

Cosa è accaduto tra Alessandro e Ida? A quanto pare è stato lui a lasciare lei … .