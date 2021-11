Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 3 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma è già delusa da Costabile.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Ida Platano. Prosegue la conoscenza con Diego e scappa pure un bacio. Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del mercoledì 3 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Marika e Marcello. Le cose tra i due sono finite: “non possiamo mandare avanti una conoscenza dove è palese che fisicamente non mi sento attratta, ma te l’ho sempre detto. Ci tengo a precisare che non sono uscita con te per ripicca o vendetta, ma non posso negare che la passione che metto nel litigare con Armando è indice che non è ancora finita per me“.

ore 15:00 – Armando non è interessato: “ho chiuso con Marika. Abbiamo concluso una puntata dove si sono scambiati una serie di complimenti, anche se il giorno dopo mi ha chiamato e descritto lui in tutt’altro modo”. Il cavaliere poi rivela che Marcello invia dei messaggi ad un’altra donna. Molti ipotizzano che possa essere la sua ex, ma il cavaliere si difende: “ora basta, non voglio parlare di questa persona e non sono fidanzato a Torino, anzi se trovate la mia fidanzata in giro presentatemela“.

ore 15:10 – Marcello si difende da Armando: “tu non sai neppure cosa significa essere un uomo. Sono diverso da te perchè non parlo di cose che non conosco, tu non puoi mettere in piazza persone che non conosci. Non ti puoi permettere di parlare della mia vita“. Isabella dal parterre difende il cavaliere: “non comprendo perchè deve giustificarsi di cose ad Armando e poi il suo tono di voce”. Maria De Filippi domanda ad Ida cosa ne pensa e la dama: “non sei mai stato libero nè fisicamente nè mentalmente quando uscivi con me”.

ore 15:20 – Armando in studio fa la figura del broccolone visto che scopre che è stata Marika a lasciare il numero a Marcello, mentre la dama ha dato tutta un’altra versione. In studio volano parole grosse con la dama che chiude ancora una volta.

ore 15:25 – In studio la presentazione di Vincenzo, operatore ecologico di Bitonto che sogna una famiglia e dei figli.

ore 15:35 – Si passa al trono di Roberta. Samuele si sfoga dopo la scorsa puntata quando la tronista non si è presentata in studio per cercare Luca.

ore 16:00 – In studio il ritorno di Luca, corteggiatore di Roberta: “non mi va di parlare del passato, ma vuoi o non vuoi ma il passato te lo porti indietro. Quando ho cercato di metterle una mano sulla spalla ho avuto delle reazioni…vorrei che ci fosse sempre il dialogo e…credo che…non sono innamorato, non è facile innamorarsi qui dentro. Quello che ti dà la vita reale è completamente diverso da quello che provi qui dentro, ci sono dinamiche completamente diverse“.