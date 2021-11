Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 25 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Marcello annuncia di voler lasciare il programma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà nuovo tronista Matteo. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del giovedì 25 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia dal trono Classico di Roberta. La tronista è molto presa sia da Samuele che Luca.

ore 15:00 – A centro studio il confronto fra Armando e Marcello. “Tu hai detto che non ti sei mai posso da Torino” – dice il cavaliere napoletano – “ho parlato di 3 giorni con questa ragazza, ma il problema è che tu qui hai parlato della tua ex ragazza“. Armando ha portato la foto di Marcello: “questa è Alassio, in Liguria. Sto facendo una foto da solo, con me c’erano i miei amici“. Gianni contro Armando: “ma dove sono le prove? Tu hai detto che era stato a Taranto“.

ore 15:10 – Marcello decide di restare nel programma: “resto per la verità” e poi si confronta con Armando “ma se io non c’ero qui quest’anno, tu che facevi?“. Il cavaliere napoletano fa l’ennesima figuraccia con il pubblico coeso, giustamente, verso il ‘rivale’. Gianni: “mi sto stancando che Armando punta il dito su tutti quando tu sei il primo che qui dentro non hai fatto niente, guardati allo specchio“. Anche Isabella prende la parola: “tu sei il re delle insinuazioni. Nella foto stiamo vedendo un uomo ad Alassio non a Taranto, fai solo insinuazioni, sempre“. Gianni riprende la parola: “anche io ho i miei pensieri, sono certo che Marika e Armando si sentono al di fuori della redazione“.

ore 15:20 – Si passa alla conoscenza fra Isabella e Fabio. “Sta andando molto bene, è una bellissima donna, è molto intelligente. E’ veramente un piacere girare con lei per Roma” – racconta il cavaliere – “abbiamo dei progetti per i prossimi giorni. Sono veramente molto felice”.

ore 15:30 – E’ il momento di Matteo. Il nuovo tronista è uscito con Hasna, ma l’esterna è andata male. Non è la sola esterna andata male, visto che il tronista elimina anche l’altra corteggiatrice.

ore 15:45 – In studio Andrea Nicole e Ciprian. Il corteggiatore ha abbandonato, ma la tronista vuole fare chiarezza.

ore 16:00 – Anche Roberta non crede a Ciprian: “Andrea Nicole è troppo sotto. Non metto in dubbio che ci è rimasto, ma questo tuo essere innamorato quanto valore ha? Lei è andata a chiarire qualcosa con Alessandro perchè doveva farlo. Tu ti metti a fare il monologo su quello che hai fatto, a me non è arrivato niente”.