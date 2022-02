Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma termina la conoscenza con Antonio ed interferisce in quella tra Massimiliano e Nadia.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni scontro tra Armando e Diego. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 12 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Ottavio e Elena. I due si stanno conoscendo.

Daniela riuscirà a lasciarsi alle spalle la relazione con Giovanni? #UominieDonne pic.twitter.com/1hJrpTOt2J — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 21, 2022

ore 15:00 – A centro studio Daniela. La dama dopo la delusione con Giovanni ha sentito il cavaliere Massimo. Tina però è stranita dalle parole del cavaliere che non le fa complimenti, ma la definisce solo “frizzante”. Maria de Filippi domanda a Giovanni se gli fastidio la cosa, ma il cavaliere replica “niente, nessuno”. “Non è possibile che non ti faccia nessun effetto, che poi sia lecito e che lei faccia bene, un minimo di fastidio dovrebbe fartelo” – precisa la padrona di casa, ma il cavaliere ribatte “no“. Anche Gianni sottolinea: “non è umano, non dice la verità“. Il cavaliere precisa: “se tu desideri una persona non mi attacchi, mi ha aggredito con quelle parole“.