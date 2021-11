Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 10 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Costabile ha definitivamente chiuso la conoscenza con Gemma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Ida. La conoscenza con Diego prosegue a gonfie vele e la coppia è pronta ad una scelta importante. Quale? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del mercoledì 10 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata riprende dalla discussione fra Armando, Isabella e Gianni.

ore 15:00 – Armando attacca ancora la dama: “finisce la puntata e su Instagram scrive ‘rovine medievali‘”, ma Isabella è stremata: “Maria basta non ce la faccio più“. Si passa ad Alessandro e Pinuccia. “Sono proprio contenta e ringrazio tutti, mi ha fatto una bella sorpresa” dice la dama.

ore 15:15 – In studio arriva Diego. Ida parla del bacio: “è stata la prima volta che ci siamo scambiati proprio l’aria. E’ stata una cosa particolare, unica“.

ore 15:25 – Si passa a Costabile: 3 nuove dame hanno scritto per conoscerlo. La prima è Fiorella: “complimenti hai un nome molto impegnativo, mi sei piaciuto per il tuo aplomb“. Poi è la volta di Elena: “sei una persona fine, educata e molto paziente“. Il cavaliere ringrazia tutte e tre le dame, ma è incuriosito solo da Fiorella.

ore 15:35 – Si passa al Trono Classico con Roberta e Andrea Nicole. Roberta è uscita in esterna con Luca: i due si sono anche baciati. Poi in studio arriva un regalo-sorpresa per lei da Samuele.

ore 15:50 – Roberta è in difficoltà fra Samuele e Luca. Chi sceglierà? Intanto Gemma è in crisi per la fine della conoscenza con Costabile: “sono ancora incredula. Sto rivedendo tutto quello successo, sono qui seguo, ma è come se non ci fossi“. Costabile interviene: “sto ancora aspettando una risposta ad una domanda che non è arrivata e non arriverà“.