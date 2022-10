Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 6 ottobre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà della tronista Federica. Con chi sarà uscita in esterna? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 6 ottobre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Tra poco in studio a #UominieDonne entrerà un nuovo pretendente per Gemma: Santino! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? 📺 pic.twitter.com/yxebt2aYB8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 6, 2022

ore 14:45 – La puntata inizia con Gemma. Per la dama c’è un nuovo corteggiatore, anche se la Galgani ha lasciato il numero a Raffaele. Tina è curiosa di scoprire da dove viene il cavaliere e scoppia a ridere quando scopre il nome: Santino!

“Gemma ho grandi progetti per te” Santino potrebbe essere l'uomo giusto per Gemma? #UominieDonne pic.twitter.com/RzhLc5unwo — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 6, 2022

ore 15:00 – Santino arriva in studio per Gemma e Tina gli domanda: “mi scusi a quale casata appartiene?”. Il cavaliere si racconta: “sono nato in un paesino piccolissimo del Cilento, ma sono cresciuto a Firenze dove ho studiato. Ho fatto l’interprete e l’insegnante, ma ho fatto anche il musicista: suono la chitarrina e il pianoforte”. La dama è entusiasta: “io amo tantissimo la musica, lo trovo particolarmente colorato e sono incuriosita dalle sue scarpe”. Tina: “bene andate a cantare insieme a Santa Maria Novella” con la dama che ribatte “si, so cantare, non prendo le note alte come la Callas”.

ore 15:15 – Tina è preoccupata per Gemma: “ha fatto un check up? Come stanno Camilla e Carlotta? Che dici io una visita la farei…c’è un medico, vieni con me“. Le due escono dallo studio per entrare in uno studio medico. Il siparietto non è piaciuto a Santino che precisa: “mi devo riprendere un attimino” con Tina che domanda “ti sei scandalizzato? Cosa ti ha colpito?”. Gemma è perplessa dalle parole di Santino: “io dò molta più importanza al ballo“. Dal parterre Paola precisa: “ti sei fatta ridicolizzare, sei caduta nel tranello di Tina. E’ stata una caduta di stile essendo questo il vostro primo appuntamento“.

Roberta e Alessandro si stanno conoscendo! Come si evolveranno le cose tra loro? #UominieDonne pic.twitter.com/yl8vpGU0Dh — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 6, 2022

ore 15:30 – E’ il momento di Alessandro e Roberta. “Sto conoscendo un ragazzo diverso da quello di cui ho sentito parlare, anche se un pochettino mi frena” – dice la dama – “ma io sono questa qua, non ci conosciamo ancora“. Il cavaliere è concorde: “ci siamo conosciuti poco, dobbiamo vederci di più“, ma Gianni è incredulo “qual è il frutto del vostro incontro?”. Roberta si è avvicinata e rivela “il bacio ci stava“, ma il cavaliere replica “non era il momento“. Intanto dal parterre Ida prende la parola: “è proprio un pagliaccio, non è gelosia, ma per il resto di quello che vedo rimango così“.