Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 29 novembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Riccardo, Gloria e Biagio. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

ore 14:45 – La puntata inizia con Riccardo e Gloria.

ore 15:00 – Riccardo e Gloria proseguono la loro conoscenza esclusiva, ma tutto entra in crisi quando Maria De Filippi avvisa il cavaliere che c’è un’altra dama per lui. “E’ bella?” domanda il cavaliere che alla fine decide di non far entrare la signora.

ore 15:15- Si passa ad Alessandro e Paola. Prosegue la conoscenza tra i due con il cavaliere che racconta: “abbiamo fatto un aperitivo e poi una bella cena nella hall dell’albergo“. I due hanno poi proseguito la serata in camera con Tina che cerca di capire meglio cosa sia successo tra i due.

ore 15:30 – Paola però ha qualcosa da dire ad Alessandro: “hai un animo nobile, una persona molto dolce, mi hai scritto bellissime parole, pensieri, ma quello che mi chiedo è tu hai detto quando sono con te è come se avessi un cristallo tra le mani e ho tantissima paura di poterlo rompere, ma in questi giorni hai sentito lo stesso trasporto da parte mia?”. Il cavaliere replica: “tu mi hai sempre detto che hai i tuoi tempi, che sei un po’ un diesel…”.