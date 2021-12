Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 29 novembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma assente in studio: la dama è positiva al Covid-19.

Uomini e donne oggi, la puntata del lunedì 29 novembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata comincia dal trono Classico di Andrea Nicole.

ore 15:00 – Ciprian è incerto su Andrea Nicole. Roberta non ha dubbi: “non mi piace per niente. Capisco il fastidio di vederla con Alessandro, ma dovrebbe domandarsi se quello che dice è forte oppure no. Lo vedo molto calcolato e calibrato“. Si passa all’esterna con Alessandro.

ore 15:10 – Una sorpresa per Andrea Nicole da parte di Alessandro: un video della mamma “ti vogliamo bene, l’importante che sei felice, il resto non conta“. Gianni in studio, commosso, si complimenta con Alessandro. Anche la tronista precisa: “è stata davvero una cosa grande, l’ha fatto a discapito suo perchè organizzando questa cosa ha tolto del tempo a lui per regalare a me un momento di cui avevo bisogno. Si è preso cura di me e l’ho apprezzato davvero tanto“. Il corteggiatore “aveva due significati: prima renderla felice lei perchè mi ha sempre parlato della mamma e poi per farle capire che sono pronto ad entrare nella sua vita. Io sono pronto a portarla via da qua“.

ore 15:30 – Si passa al Trono Over con Biagio. Tina crea una nuova rubrica: “vorrei una nuova rubrica ‘le frottole di Biagio’“. Intanto il cavaliere racconta l’esterna con Bernarda: “siamo stati in giro per Roma, c’è stato un bacio e poi abbiamo dormito insieme, ma non è successo niente“. La Cipollari ironizza sul suo nome con Gemma che interviene da casa: “sono solidale con la signora, io sono una vittima predestinata da Tina. E’ molto brutto questo da parte di tutti voi“.

ore 15:40 – Piccolo battibecco tra Pinuccia e Alessandro. La dama è infastidita dal ballo del cavaliere con un’altra dama.

ore 16:00 – Marcello in studio. “Mi è successo una cosa bella: dieci giorni fa in un’agenzia entra una persona per chiedermi delle informazioni per degli appartamenti. E’ una persona che mi colpisce. Sono stato sfacciata, l’ho chiamata e le ho detto ‘non devo proporle degli appartamenti, devo proporle me'”. Tina è stranita: “sei stato anche fortunato, qui non eri così aperto e disponibile”, ma anche Gianni cerca di far chiarezza.