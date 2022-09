Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 27 settembre 2022 in onda su Canale 5 con la diretta testuale.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà della tronista Federica Aversano. Cosa succederà? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 27 settembre 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14.45 – In studio si parla ancora di Ida e Riccardo.

“Tu pensi che io sono uscita per una seratina e basta?” #UominieDonne pic.twitter.com/RftFGzTw48 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 27, 2022

ore 15:00 – Maria De Filippi cerca di spiegare a Riccardo perchè Ida è uscita con Alessandro. Il cavaliere sembra non capire e non risponde alla domanda diretta: “ma a te piace ancora lei?“.

ore 15:15 – Ida e Armando si chiariscono in studio. Il cavaliere: “tu sai che io voglio il bene per te, se lui fosse scese con altre parole mi sarei stato zitto. Il mio mandarti a quel paese non era offensivo, se avessi saputo che avessi vissuto la serata con semplicità mi sarei stato zitto, ma quando ti sento dire ‘poi vediamo come va’, allora mi chiedo ‘che fai?’“. Poi Armando: “vi fate male da soli? E’ più importante il bene o il male?”. Intanto Riccardo conosce una donna che ha chiamato per conoscerlo.

ore 15:20 – In studio Federica contro Tina: “non mi stai simpatica“, ma l’opinionista ribatte “anche tu” e sul futuro della tronista “questo tuo modo di porsi e questa tua prepotenza non ti porterà da nessuna parte. Tu metti le distanze, sei una persona scostante, antipatica, hai la faccia antipatica, che non ha niente a che vedere con il carisma. Ricordati che la parte più bella del corpo è il carattere. Avrai poco successo con gli uomini”. “Non esiste solo la bellezza che svanisce nel tempo, quello che rimane è il carattere”.

ore 15:30 – Si passa alla presentazione di Federico, il nuovo tronista.

Benvenuto Federico e in bocca al lupo per questa nuova avventura a #UominieDonne🍀 pic.twitter.com/VQxEjQqEqI — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 27, 2022

ore 15:40 – Poi è la volta di Fede, il secondo tronista. L’ex corteggiatore di Veronica aveva messaggiato a Federica che ironizza: “Tina se prendessi la chat è piena di complimenti“.

Fede dopo il suo primo ingresso da tronista conosce le corteggiatrici! in bocca al lupo 🥰🍀 #UominieDonne pic.twitter.com/Xk2XfmSI6s — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 27, 2022

ore 16:00 – Riccardo ha cambiato idea sulla corteggiatrice Valentina e in studio Tina e Gianni discutono con il cavaliere.