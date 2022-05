Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 26 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfilata del parterre maschile che ha visto vincere Alessandro.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi spazio a Gemma e all’arrivo di un nuovo corteggiatore. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 26 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata segna il ritorno in studio di Tina. Spazio poi all’esterna di Pinuccia e Alessandro.

ore 15:00 – Tina ricorda a Pinuccia che con Alessandro è solo un’amicizia. La dama ribatte “sono contenta“, ma l’opinionista precisa “ma dove sta la felicità?“. “Adesso basta, è gelosa che mi ha portato fuori e dopo tanti dispiaceri mi ha fatto felice” – dice Pinuccia in lacrime che poi attacca Tina: “sei cattiva e acida“.

“Dopo tanti dispiaceri mi hai fatto felice” #UominieDonne pic.twitter.com/dxKreeLyro — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 26, 2022

ore 15:15 – Si passa a Riccardo. Il cavaliere è uscito con Ida per un chiarimento, ma le cose non sono andate bene. “Pensavo di trovare una persona diversa, per una sola cena ho trovato la persona che avevo lasciato prima” – precisa il cavaliere, ma la dama ribatte “quando mi apro, lui è soddisfatto perchè si nutre dei sentimenti degli altri, tu sentimenti non ne hai. Hai bisogno del bene e degli amori degli altri per sentirti“. Volano parole grosse in studio.

ore 15:30 – Ida lascia lo studio visibilmente nervosa. In studio si discute del comportamento di Riccardo. “Non sei chiaro, ai miei occhi tu non provi nulla” – precisa Gianni, mentre la dama ritorna in studio “continua a fare i tuoi teatrini“.