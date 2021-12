Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma delusa da Leonardo accetta la corte di un nuovo cavaliere, ma poi cambia idea.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, nuovi cavalieri in arrivo per Ida Platano. Cosa deciderà la dama? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 22 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con una sfida di ballo fra Tina e Gemma. Si parte con la Galgani sulle note di “Venus”, mentre Tina balla sulle note di “Dragostea din tei”. A trionfare è Tina per i voti del pubblico in studio.

Elena è uscita con Biagio e si è trovata bene, ma ha qualcosa da dirgli… #UominieDonne pic.twitter.com/D4escsoMDx — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 22, 2021

ore 15:00 – Si passa Biagio. Tina annuncia “le frottole di Biagio”; il cavaliere è uscito con Luana. Tra i due le cose non sono andate bene. Si discute animatamente in studio. Intanto il cavaliere è uscito anche con Elena: “lo conosco bene, lo guardavo da casa: lui è molto furbo“.

Federica e Matteo confessano le proprie paure… Riusciranno a superarle? #UominieDonne pic.twitter.com/fCmmzUGHVl — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 22, 2021

ore 15:20 – Si passa al trono Classico di Matteo. Il tronista si confronta prima con Federica e poi saluta Marion in lacrime.

"Mi dispiace…" Matteo commosso decide di chiudere la conoscenza con Marion! #UominieDonne pic.twitter.com/DedL07MJVK — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 22, 2021

ore 15:40 – A centro studio Gloria che è uscita in esterna con Mirko e Armando. Il cavaliere napoletano domanda: “se non conosci una persona come fai a dire di essere attratta da una persona senza conoscerla personalmente?“. Intanto in studio arriva una nuova corteggiatrice per Armando.

Nascerà una storia d’amore tra Alessandro e Pinuccia? 💕 #UominieDonne pic.twitter.com/klgDGa14qY — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 22, 2021

ore 16:00 – E’ il momento di Alessandro che prosegue la conoscenza con Pinuccia. Le cose tra i due vanno alla grande al punto che il cavaliere parla di “più di un’amicizia”.