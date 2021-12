Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 13 dicembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Isabella pronta a lasciare il programma.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si parlerà di Diego. Il cavaliere pronto a voltare pagina dopo Ida? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 13 dicembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty TV

ore 14:45 – La puntata inizia con Diego. Il cavaliere è uscito con Elena e in studio ci si domanda se ha già dimenticato Ida!

“Oppure sei un chiodo schiaccia chiodo…” Siete d’accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/eCJqsCXTSH — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 13, 2021

ore 15:00 – Gianni: “se sono innamorato ci metto un pò di tempo a disinnamorarmi“, ma Diego si difende “a me non è arrivata una chiamata, nè un accenno, niente di niente. Qui dentro ci ho provato sempre io, ma la storia è finita quando Diego si è fermato“. Nuovo confronto in studio tra Ida e Diego. Anche Armando interviene dal parterre per attaccare il cavaliere: “attento a come parli, con le parole sei bravo e Ida non riesce a tirare fuori la verità. Tu pensavi che Ida non sarebbe mai uscita da qui e invece hai avuto paura“. Anche Tina interviene: “in questo appoggio Armando, lui non pensava che lei sarebbe uscita“.

Diego era rimasto a #UominieDonne solo per cercare di riconquistare Ida! Credete alle sue parole? pic.twitter.com/1b50s6GuML — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 13, 2021

ore 15:15 – E’ scontro in studio. Tina contro Diego: “sei scappato quando dovevi fare i fatti, ti sei riempio la bocca di belle parole“. Ida scoppia a piangere: “l’uomo più deludente di sempre, hai giocato benissimo. Sei stato il peggiore in assoluto, addirittura insinuare che ti ho detto delle cose e che non erano vere quando le dicevo“.

ore 15:30 – Maria De Filippi domanda a Diego: “usciresti con Ida?“, ma il cavaliere risponde “no, per rispetto di Elena“. Ida è una furia dal parterre: “sei uscito con me 1 mese, hai condiviso il letto“. Anche Armando precisa: “guarda i modi che hai“, mentre Gianni critica la sua risposta. In realtà il cavaliere aveva frainteso la domanda della conduttrice che riformula: “usciresti dal programma con Ida?” con Diego che risponde “si, anche ora“.