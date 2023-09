Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 11 settembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Dopo la pausa estiva torna il dating show di Maria De Filippi con i nuovi tronisti, il Trono Over e gli immancabili opinionisti: Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Cosa succederà oggi nella prima puntata della stagione 2023-2024? Stando alle anticipazioni di oggi saranno presentati i nuovi tronisti. Novità in arrivo anche per Gemma Galgani. Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 11 settembre 2023 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – Al via la nuova edizione con i saluti di Maria De Filippi e Tina Cipollari. Spazio al Trono Over con vecchie e nuove conoscenze.

Inizia ORA la nuova stagione di #UominieDonne e nel parterre ci sono nuove dame e cavalieri, ma anche vecchie conoscenze! Siete tutti sintonizzati su Canale 5? 📺🤩 pic.twitter.com/PZ88K7LC1y — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 11, 2023

ore 15:00 – Si comincia con Gemma. La dama in un video ha raccontato la sua estate 2023 e immancabile il commento di Tina: “che estate noiosa ha passato“. La dama fa il suo ingresso in studio con un look da prima serata e la Cipollari non perde occasione di stuzzicarla: “la zia di Elvis Presley“. La Galgani: “grazie a tutti, spero di trovare il grande amore“. In studio c’è una cavaliere che ha scritto per conoscerla: si chiama Antonino e ha 54 anni.

Lui è Antonino ed è venuto a conoscere Gemma! Come andrà? #UominieDonne pic.twitter.com/NacfvfsAmP — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 11, 2023

ore 15:05 – Antonino si presenta a Gemma. “Ho 55 anni, sono papà di 5 splendide figlie e nonno di 2 nipoti” – dice il cavaliere – “sono venuto a conoscerti perchè sei una donna elegante, sicura di te. Sei una donna molto romantica, credi nei valori di una volta e spero di poterti conoscere”. Tina commenta: “lei è di bocca buona” con la dama che precisa “sono felice che sei qui. Quest’anno sono euforica, piena di buoni propositi”.

ore 15:15 – In studio arriva Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island 2023. Il primo focus è sulla coppia di concorrenti Mirko e Perla che si incontrano dopo il falò di confronto. Un incontro a quattro: Mirko e Greta e Perla e Igor. I primi ad entrare sono Mirko e Greta. “Sto bene, sono emozionato, ma sono tranquillissimo” – precisa Mirko che parlando della ex Perla precisa – “lei ha continuato a fare quello che ha fatto nel villaggio: sminuirmi. Mi sono detto ‘se continua a fare questo è inutile fare un confronto’“. Poi è la volta di Perla e Igor. Perla arrivata in studio saluta entrambi, in primis Greta, e precisa: “non ce l’ho con lei. I problemi li avevo con lui“.

Il confronto di Perla e Mirko a Uomini e Donne

ore 15:30 – Il primo confronto di Perla e Mirko dopo il falò di Temptation Island. “Per me è una cosa vergognosa non aver avuto un confronto. E’ brutto arrivare qui così, è brutto non aver avuto un confronto a quattro occhi senza telecamere. Il confronto non si è avuto perchè lui nel momento in cui siamo tornati dal villaggio ha subito raggiunto la persona che stava frequentando” – precisa Perla. La ex concorrente di Temptation Island prosegue dicendo: “la sua priorità non è stato la relazione finita, ma viversi la storia. A me nel momento in cui torno a casa le uniche persone di cui ho bisogno è stare con la mia famiglia, a me sinceramente il secondo giorno non mi è venuta la voglia di raggiungere lui, ma la mia famiglia. Nel momento in cui so questa cosa, lui voleva vedersi con me nei giorni in cui poteva, ma ho fatto tutto da sola, compreso anche il trasloco“. Mirko ribatte: “sei falsa, ci siamo sentiti per telefono” – ma lei si difende “non sono falsa, ma sono vera”.

ore 15:45 – E’ la volta di Pinuccia che fa il suo ritorno in studio con il singolo “La canzone di Pinuccia“. Tina la stuzzica: “guarda l’unica cosa che ho apprezzato di questo pezzo è il coraggio di cantare“, mentre Gianni precisa “è moderna con l’autotune“. La ex dama replica: “non ho capito cosa ha detto. E’ una bella canzone che parla d’amore, tutti cerchiamo l’amore. Questa è la trasmissione dell’amore“.

Pinuccia torna in studio a cantare la sua canzone! State guardando la prima puntata di #UominieDonne? 🤩 pic.twitter.com/a11WBvjh89 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 11, 2023

ore 16.00 – Pinuccia torna a sedersi nel parterre del Trono Over: “vorrei trovare un compagno, l’amore è sempre bello“. Sul finale la presentazione di Marco, nuovo cavaliere del Trono Over.