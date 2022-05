Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 11 maggio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ancora confronti tra Ida e Riccardo.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi dovrebbero tornare in studio Isabella e Fabio. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 11 maggio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata comincia con Giacomo che interrompe la conoscenza con Gemma. La tronista Veronica interviene consigliando la dama, ma le sue parole fanno inalberare Franco che prende la parola: “ma cosa stai dicendo? Tu non sai proprio di che cosa stai parlando“.

ore 15:00 – Franco è risentito dalle parole di Veronica: “sta dicendo che non sono un uomo“. Anche Maria De Filippi interviene precisando: “non è questione di essere uomini, ma è di umanità. Se una persona si fa un viaggio, la cortesia di sapere se sei viva o morta“. Il cavaliere è su tutte le furie: “mi state giudicando, non è giusto” e se la prende anche con Armando che chiama “zia Armanda fatti la ceretta“. L’ennesima figuraccia per il professore che non perde occasione per dimostrare la sua bassezza.

ore 15:15 – Gemma sbotta contro Franco: “sono stato un esperimento sociale per te, lascia perdere. Non faccio la tua cavia“. Poi la dama torna su Giacomo: “da un giorno all’altro, dopo quattro uscite, mi dice che non è scattato niente. Lo accetto, va bene“.

Biagio e Sylviane sono usciti per la prima volta e Tina ha qualcosa da dire! #UominieDonne pic.twitter.com/htzeUrSJcf — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 11, 2022

ore 15:30 – Si passa a Biagio che è uscito con una nuova dama. Tina interviene, ma il cavaliere la riprende dicendole: “di te mi piace solo la faccia, sotto non mi piaci. Mi piaci fino a qui e non sotto“. L’opinionista replica senza rimanere infastidita dalle sue parole: “non mi offendo, lui di me salva una parte, la faccia, ma io di lui non salvo niente. Un uomo come te considera solo la serata”.

ore 15:40 – E’ il momento di Veronica. La tronista è uscita in esterna con Matteo, ma non è convinta del coinvolgimento del corteggiatore. “Io e te siamo fermi, non stiamo costruendo” – precisa la tronista al corteggiatore dispiaciuto di questa cosa.

“Ma secondo te non avevo voglia di baciarti?” #UominieDonne pic.twitter.com/1GdhQWsx3o — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 11, 2022

ore 16:00 – Si passa al trono di Luca. Il tronista è uscito con Soraya. Le cose tra i due vanno bene, ma il tronista è insicuro sul reale interesse della corteggiatrice che non ha voluto baciarlo.