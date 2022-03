Uomini e Donne anticipazioni oggi, diretta streaming Trono Over e Classico | 9 marzo 2022 Video Witty TV. Nell’ultima puntata Pinuccia delusa da Alessandro.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Gemma, ma anche di Pinuccia e Alessandro. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 9 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – A centro studio Gemma. La dama si scontra immancabilmente con Tina.

Alessandro ribadisce come stanno le cose con Pinuccia… #UominieDonne pic.twitter.com/2JL5ctDWE6 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 9, 2022

ore 15:15 – Alessandro e´ uscito con Vincenza, ma le cose non sono andate bene. Intanto dal parterre Pinuccia si scontra ancora una volta con Tina.

ore 15:30 – Elena e´uscita con Stefano. “Pensavo fosse sceso per Gemma per entrare nel programma e per questo non mi piaceva” – precisa la dama – “poi mi ha invitato piu´volte a ballare e allora mi sono detta lo voglio conoscere“.

Un inizio di conoscenza davvero inaspettato… #UominieDonne pic.twitter.com/iYlSgHziHu — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 9, 2022

ore 15:45 – Dal parterre Biagio contro Elena: “non prendere in giro Stefano, e´una brava persona”, ma la dama si difende: “sei un bugiardo, non ci siamo trovati“. In studio si discute.

Siete d’accordo con le parole di Gianni? #UominieDonne pic.twitter.com/tO4sbL2A65 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 9, 2022

ore 16:00 – Gianni contro Elena: “se Biagio ti ha dato l´esclusiva, qualcosa di piu´deve essere successo tra voi“, ma la dama confessa: “sono ancora scottata dall´ultima storia, prima di concedermi ci metto del tempo, ho bisogno di provare un sentimento verso un uomo anche per un bacio. Io devo avere fiducia nell´uomo che ho di fronte“. La situazione degenera quando in studio entra un nuovo cavaliere per la dama: Stefano chiarisce “se lo tiene per me finisce qui, voglio una prova“.