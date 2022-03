Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 8 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesimo confronto fra Ida e Alessandro.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà di Biagio e Stella, ma anche del trono di Matteo. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 8 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Biagio è ancora convinto che Cristiana gli abbia fatto l’occhiolino… #UominieDonne pic.twitter.com/u4idnRQUVD — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 8, 2022

ore 14:45 – La puntata riprende con Biagio. Il cavaliere sostiene ancora che Cristina gli ha fatto l’occhiolino, ma la dama smentisce.

“Ho sentito che lei parlava al telefono…” Stefania ha qualcosa da dire su Giuliana… #UominieDonne pic.twitter.com/2YSbbYgqfv — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 8, 2022

ore 15:00 – A centro studio Giuliana e Massimo. “La trovo una persona molto interessante” – dice la dama, ma dal parterre Stefania interviene rivelando di averla sentita parlare al telefono: “vedo oltre e non mi sono sbagliata. Dal primo giorno che ti ho visto…” ma Biagio sbotta “tu sei una farfallina, sei qui per una visibilità. Mi hai fatto conoscere i tuoi genitori, vogliamo dire cosa è successo tra me e te?”.

ore 15:10 – Sara dal parterre prende la parola e conferma quanto detto da Stefania: “lei diceva al telefono: questo con me non ci incastra nulla“. Gianni poi domanda a Stefania cosa ha detto Giuliana e la dama ha rivelato: “lei credeva che fosse ricco, poi ha capito che non era così e ha perso interesse”. Tina allora domanda: “la visibilità non ti serve a nulla. Allora come mai hai detto al telefono: meno male che oggi sono stata a centro studio e ho avuto una bella visibilità?”, la dama si alza e se ne va. Intanto Stella chiude la conoscenza con Biagio dopo che il cavaliere ha espresso interesse per Cristiana. Ennesimo due di picche per il cavaliere: “per me quando video già una cosa che ho vissuto anni fa, ripeterla oggi anche no. Io sto tanto bene da sola…“.

Stella interrompe la conoscenza con Biagio! Anche voi avreste fatto lo stesso al suo posto? #UominieDonne pic.twitter.com/wQCnnxw2o3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 8, 2022

ore 15:15 – Armando contro Biagio: “una donna deve venire a conoscere te che vuoi fare il Grande Fratello? Ma dai…abbia rispetto per quelle donne. Usi lo stesso copione con tutte“. Il cavaliere ribatte: “quando tocca a te vediamo che sei capace di fare“. Intanto Alessandro rifiuta di far scendere una corteggiatrice.

ore 15:30 – A centro studio si parla della conoscenza tra Franco e Enza. Tra i due una serie di incomprensioni per via di un tentato massaggio rifiutato dalla dama. Tina domanda: “dato che sei un uomo culto come mai vai a chiedere ad una sconosciuta di fare il massaggio? Ma secondo te una si fa a prestare sotto le mani tue?“. Elena S. dal parterre: “sei una persona vuota, sei un saccente“.

ore 16:00- Pinuccia è pronta a restare amica con Alessandro. Tina: “sei una contraddizione vivente, perchè non vuoi ballare?”, ma la dama non vuole ballare. Poi Maria De Filippi avvisa la dama: “Alessandro conoscerà a parlare e frequentare Vincenza“, ma la dama sembra tranquilla “non ho rancore con nessuno“.