Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 28 febbraio 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata prime difficoltà fra Ida e Alessandro.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del Trono di Luca. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 28 febbraio gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Alessandro vuole andarci piano con Ida… Che ne pensate delle sue parole? #UominieDonne pic.twitter.com/J7WH8Gumiy — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 28, 2022

ore 14:45 – La puntata riprende da Ida e Alessandro. “Ho cercato di andare con i piedi di piombo, lei ha una famiglia e cerco di andare più tranquillo. Fare un’intrusione nell’arco di due settimane nella sua vita lo trovavo presto, voglio conoscere lei e potremo anche uscire da qui e vederci fuori” – dice il cavaliere.

Daniela ha bisogno di un carattere diverso da quello di Luigi e per questo decide di chiudere la conoscenza… #UominieDonne pic.twitter.com/cnIuKrEKia — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 28, 2022

ore 15:00 – A centro studio Daniela. Le dama è uscita con Luigi: “siamo andati a mangiare una pizza. Lui è una brava persona, si è raccontato, ma io ho bisogno di un carattere diverso. Ho un carattere forte, se una persona è troppo indecisa esce la mia parte maschile e invece voglio essere femmina. Non voglio essere retrograda, l’emancipazione femminile mi ha dato la libertà di scegliere. Per quanto tu sia una persona garbata e gentile, ho bisogno di un carattere che mi tenga testa e ho avuto la sensazione che non possiamo“. Il cavaliere: “ho avvertito la cosa, ti ho visto frenata e con una corazza bella dura. Eri molto sulle tue”.

ore 15:15 – Sara è uscita con Gianluca. “Vi ringrazio per aver insistito, è stato un piacere uscire a cena con lui” – dice la dama. Tina ribatte: “sei stata tu superficiale, devi maturare un pò, sei un pò farfallina. Una donna della tua età che arriva un signora gentile e garbato che vuole conoscerti tu dici ‘mi piace la sua testa, ma fisicamente non mi ha colpito’, sei stata leggera e superficiale”. La dama si difende “dovevo essere falsa?“. Il cavaliere difende Sara: “nella mia vita ho avuto dare e avere. Una persona può non piacere, ovviamene poi siamo usciti ed è stato bello perchè lei è una donna che mi aspettavo. Io non mi sono offeso“.

Due nuove dame partecipano a #UominieDonne per conoscere Stefano! Una delle due avrà suscitato il suo interesse? pic.twitter.com/JwumXJw3RW — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 28, 2022

ore 15:20 – A centro studio Stefano. Per lui ci sono due nuove dame. Anche per Biagio c’è una nuova dama: si tratta di Stella.

Lucia e Salvatore si stanno conoscendo… Nascerà un sentimento? #UominieDonne pic.twitter.com/b8UpoDAMZz — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 28, 2022

ore 15:30 – E’ il momento di Salvatore e Lucia che sono usciti insieme a cena. La dama: “è una bella persona, una brava persona“.