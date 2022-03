Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 25 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ida chiude definitivamente con Alessandro.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi si parlerà del Trono di Matteo con lo scontro tra Valeria e Federica. Cosa succederà? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 25 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

Federica e Valeria hanno due caratteri completamente diversi! Secondo voi chi sceglierà Matteo? #UominieDonne pic.twitter.com/GFVtKLcgtg — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 25, 2022

ore 14:45 – La puntata inizia con Matteo. Il tronista si confronta con Federica. “Se io baciassi un altro dopo quattro mesi tu come staresti?” – domanda la corteggiatrice al tronista che replica “beh mi darebbe fastidio“.

“Non voglio che Matteo si preoccupi per me… A me stessa ci penso io” #UominieDonne pic.twitter.com/bOJKp5mBsx — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 25, 2022

ore 15:00 – Maria De Filippi spiega il comportamento di Federica: “lei si controlla e ti riconosce una buona fede, quindi se nella buona fede lui sceglierà Valeria tu che farai? E’ arrivata da poco rispetto a te, ma è stato un arrivato importante. Cosa dirai?” e lei “mi alzo e me ne vado“.

Iolanda vorrebbe conoscere Biagio! Potrebbe essere la donna giusta per lui? #UominieDonne pic.twitter.com/UyWO85Cb0F — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 25, 2022

ore 15: 10 – Ida si sente di consigliare a Federica, ma la corteggiatrice reagisce: “la tua reazione non è la mia, che ne sai di me? E’ superficiale dire è così“. Intanto in studio c’è una nuova corteggiatrice per Biagio: si tratta di Iolanda.

ore 15:20 – Tina scherza con Gemma paragonandola a Nino D’Angelo: “che bel caschetto” e la dama replica “non preoccuparti lo conosco, non sono uscita con lui, ma solo per fare da scorta quando lui usciva da teatro“. La Cipollari poi consigli alla dama: “dovresti mostrarle di più” (riferendosi alle protesi al seno) e poi si complimenta con Franco “bravo per la scelta che hai fatto“.

Armando è uscito con Alessandra, e Aneta ne era all’oscuro… #UominieDonne pic.twitter.com/Tt9zCNeyOY — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 25, 2022

ore 15:35 – A centro studio Armando. Il cavaliere è uscito con Alessandra, ma Aneta interviene: “mi hai mentito dicendomi che uscivi con gli amici“, ma lui si difende “non glielo ho detto per il suo disinteresse e per come si è comportato“. Il cavaliere napoletano chiama in causa Alessandro, ex di Ida, che risponde a tono e scatta la lite.

Siete d’accordo con le parole di Alessandro? #UominieDonne pic.twitter.com/403NUmAQ48 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 25, 2022

ore 15:45 – Dal parterre interviene Diego: “Alessandra qui nessuno è stupido, ma io lo sto dicendo anche nel rispetto di Armando per dirgli di stare attento“, ma il cavaliere napoletano ha una confessione: “non voglio continuare con lei. Ho avuto la capacità di capire con una persona con un carattere come il suo non vado bene. Sono stato accusato di essere allegro e divertente con le persone”.

ore 16:00 – Aneta decide di confrontarsi con Armando nonostante il cavaliere sia uscito con un’altra e l’abbia baciata. “Ho visto qualcos’altro in lui, magari mi sbaglierò” confessa la dama con il cavaliere che precisa “non capisco se le piaccio oppure no“. Tina sul finale riprende Daniela: “vuole fare la buonista e la saggia“, ma la De Filippi interviene per far capire il punto di vista della dama.