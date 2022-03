Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, martedì 15 marzo 2022 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ennesimo due di picche per Gemma.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni di oggi nuova lite in studio tra Armando e Alessandro. Cosa è successo? Vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 15 marzo gennaio 2022 in diretta testuale con Video da WittyTv

ore 14:45 – La puntata inizia con Ida e Alessandro.

ore 15:00 – Ennesimo scontro fra Ida e Alessandro. “Sento delle cose, delle sensazioni bellissime” – dice la dama che é delusa dal comportamento del cavaliere che si difende “queste sensazioni le provo anche io e non voglio passare per leggero”. Dal parterre interviene Armando: “Alessandro non é che sei attirato dal personaggio? L’altra volta hai giudicato Diego, tu ieri hai detto una cosa che é stata molto meno carina. Quando si parlava del rapporto hai detto “non ho avuto un rapporto completo”, é stata una cosa veramente pessima. Che cosa vuoi dire? Stai facendo il personaggio su di lei, si é capito ma fai attenzione perché Ida non é una donna che lo merita“. Gianni però difende Alessandro: “non puoi cambiare un uomo, non puoi dire tutti i giorni di dire fai questo e quello, tutte le volte a cercare di cambiarlo“. Anche Tina: “tutte le tue conoscenze e frequentazioni hanno lo stesso finale, ti metti in competizione, hai troppe aspettative, non puoi pretendere che un uomo colmi tutti i tuoi vuoti“.

ore 15:05 – A centro studio Cristina che riceve un regalo da Biagio. “Grazie, ma per il momento non voglio conoscerlo“. Si passa a Stefano che é uscito con Elena. La dama é uscita anche con Maurizio, ma le cose non sono andate bene. Tina e Gianni riprendono la dama che si difende: “Tina tu parli di pancia, non di cuore“.

ore 15:20 – Scontro tra Elena e Tina e Gianni. “Voi dite che sono una falsa, ma non é cosi. Io voglio solo una persona con dei sentimenti” – precisa la dama che ha deciso di chiudere sia con Maurizio che con Stefano.

ore 15:40 – In studio rientrano Alessandro e Ida. Armando torna all’attacco: “hai detto che non non avete avuto un rapporto completo“, ma il cavaliere salernitano si difende “non l’ho detto, ho precisato di aver avuto molta intimità“. Ida crede ad Armando, ma Alessandro é deluso dalla dama. Álla fine pace fatta tra i due che partono per un weekend in Sicilia.

ore 16:00 – Si passa al trono di Luca. Il tronista é uscito con Miriam che non nasconde di esserci rimasta male vedendo il bacio con Lilli. “Ora voglio capire se tu provi qualcosa nei suoi riguardi” – domanda la corteggiatrice con il tronista “si provo qualcosa, ci sono uscito diverse volte e ha improntato le esterne in maniera diversa“.