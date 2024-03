Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 6 marzo 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata ennesimo scontro e confronto tra Ernesto e Barbara.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Barbara e Ernesto. La coppia avrà trovato un punto di incontro? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 6 marzo 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con un nuovo scontro tra Barbara ed Ernesto. Il cavaliere non ha gradito il comportamento della dama che ha sentito la cugina, ma lei non ci sta: “è un pretesto, vorrei che lui dicesse la verità: che non gli piaccio!”.

“Guardi lei mentre sto parlando con te!” #UominieDonne pic.twitter.com/e1L3S5UCQ8 — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 6, 2024

ore 15:00 – E’ il momento di Brando. Il tronista è uscito in esterna con Raffaella che si è lamentata del comportamento: “non voglio stare qui e aspettare che tu scelga lei“. Lui però in puntata ribatte: “mi dispiace che tu abbia detto queste cose, nel momento in cui mi renderò conto della preferenza…io devo vivermi tutte le sensazioni anche con te“.

ore 15:20 – Brando è uscito in esterna anche con Beatriz. La corteggiatrice arriva in studio tra le parole di Raffaella che la fanno innervosire a tal punto da lasciare il centro studio. Intanto il tronista si alza per confrontarsi con Beatriz: “siamo stati bene in esterna. Finalmente abbiamo ritrovato un pace. Adesso veramente realizza quando sto con te cosa provo e con chi mi sento a mio agio“. Alla fine le due, stanche dal comportamento del tronista, ballano con due cavalieri.

ore 15:30 – A centro studio Raffaella. La dama è uscita con Enrico, ma anche con Marcello che si confronta con Cristina: “ma cosa hai contro di me? Io vivo, tu non vivi. Se mi devi dire qualcosa sfrutta l’occasione quando mi metto in gioco”.

ore 16:00 – Sul finale confronto tra Gianluca e Diego. Il cavaliere è rimasto male per il termine “infame”, ma Gianluca si difende “mi riferivo al comportamento, non alla persona“. Gianni è concorde con il cavaliere: “per me ha ragione, non doveva andare da Maura“: