Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 29 novembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Ida ha conosciuto 4 nuovi corteggiatori.

Cosa succederà oggi? Spazio alle vicende di cavalieri e dame e novità in arrivo per Gemma. Segui la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 29 novembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Claudia e Alessio. Nuovo scontro in studio.

Mattia durante l’appuntamento al buio con Ida è rimasto colpito da Asmaa… #UominieDonne pic.twitter.com/Sz1oc4TWXy — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 29, 2023

ore 15:00 – In studio Mattia, ex corteggiatore di Ida, ha chiamato per conoscere Aasma. La tronista cerca di capirci meglio visto che le aveva detto che il problema per una conoscenza fosse un figlio, ma lui smentisce. Barbara gli da ragione, ma in studio prosegue la discussione. Poi è il momento di Marcello e Jasna. Le cose tra i due proseguono alla grande con la dama pronta a presentargli la figlia.

ore 15:15 – A centro studio è il momento di Aurora e Patrizio. La dama si scontra nuovamente con Gianni: “mi parla sopra, è ineducata“, ma Aurora “sei un maleducato, anzi un ineducato perchè i tuoi genitori non c’entrano niente. Dici sempre le stesse cose e fai lo stesso show“, ma l’opinionista ribatte “in questo studio ci sono anche io“. Polemiche a parte, Aurora precida che non è attratta dal cavaliere, ma che vuole proseguire la conoscenza. Tina è stranita: “Maria ma uno non viene qui a conoscere così tanto per...”, ma la dama cerca di giustificarsi: “tante domande me le faccio, ma voglio capire uscita dopo uscita. Mi piace e mi fa stare serena“.

ore 15:30 – Si passa al trono classico di Brando. Dopo la sfuriata della scorsa settimana, Beatriz e Raffaella sono entrambe tornate in studio. Tina commenta: “personalità zero!”, ma Raffaella si difende: “ho sbagliato, so di essere incoerente. Spesso supero l’eccesso e l’istinto mi frega. Ho avuto modo di guardarmi e già prima dell’ultima puntata ho messo un muro di orgoglio e convinzioni. Sono tornata perchè ti ho pensato, non ho voluto vederti subito perchè ero arrabbiata“.

Beatriz e Raffaella hanno deciso di tornare in studio… #UominieDonne pic.twitter.com/e56SzsbiUH — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 29, 2023

ore 15:45 – Brando è uscito con la nuova corteggiatrice Giulia e tra i due scatta il bacio. In studio Raffaella e Beatriz cercano di capirci meglio, ma Gianni e Tina sono straniti: “non capirà chi siete, non mettetevi una maschera!“. Beatriz si scontra con Tina con l’opinionista: “ma chi ti credi di essere? Tu sei tanto sapientona e saccente, ma ricordati una cosa: vivendo in una società e partecipando ad un programma del genere è ovvio che ti vedono tante persone e preoccupati di come appari. Il pubblico capisce subito chi siete”. Brando apprezza: “finalmente ha tirato fuori le pal*e”.

Valeria decide di abbandonare lo studio! #UominieDonne pic.twitter.com/eQ7FGhWpIS — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 29, 2023

ore 16:00 – Si passa al trono di Cristian. Il tronista è uscito con Virginia e tra i due scatta il bacio. La corteggiatrice Valeria è molto delusa e, dopo uno scontro acceso con il tronista, decide di abbandonare lo studio.