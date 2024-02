Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Sergio decide di abbandonare il trono di Ida.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal cavaliere Mario, nuovo arrivato molto desiderato dalle dame. Novità anche per il trono di Brando. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 28 febbraio 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con il trono di Brando. Il tronista è uscito con Beatriz e Raffaella. “Sono contento di aver potuto fare queste esterne, mi sto spingendo sempre di più verso un lato, ma non voglio dire quale. Sto bene e va bene così” – precisa il tronista che parlando dell’esterno con Beatriz “ho visto lei con un altro approccio, comportamento e sono contento così“.

Brando e Beatriz commentano così la loro esterna… #UominieDonne pic.twitter.com/iA3CZQ5QNW — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 28, 2024

ore 15:00 – In studio arriva Raffaella. La corteggiatrice è in lacrime: “non è facile dopo cinque mesi e il sentimento che cresce. Non è facile vedere queste cose, ma dopo cinque mesi lo sai, non hai più bisogno di tutto questo. Vederlo così con un’altra persona non mi fa più stare bene, non riesco a vivermela bene. Ora è lei, ma poteva essere qualsiasi persona, purtroppo il sentimento è nato. Non ti voglio incolpare, è giusto che tu debba capire le tue cose, ma cosa ci possa fare?“. Brando si difende: “so che è tanto tempo che stiamo andando avanti, ma devo cercare di capire anche“.

ore 15:15 – Gianni domanda a Raffaella: “non riesco a capire perchè hai pianto sapendo di vivere quel momento?” con la corteggiatrice che replica “non riesco ad esserne sicuro fino in fondo, ho sempre paura di perderlo. Vedere che sta bene con un’altra persona mi fa male“. Intanto in studio scoppia una nuova lite tra Beatriz e la rivale.

Raffaella in esterna ha qualcosa da dire a Brando! #UominieDonne pic.twitter.com/60oBfE21gD — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 28, 2024

ore 15:30 – A centro studio è il momento di Gianluca. Il cavaliere è uscito con Cristina e Maura. “Mi ha fatto piacere vederti sabato, ma purtroppo non è scattata quella parte fisica e d’attrazione. Oggi per me non continua la conoscenza, sei una persona carina, ma forse quelle parti un pò simili non va bene, la persona che vorrei deve essere un pò più coinvolgente e dinamica” – racconta Cristina che chiude con il cavaliere. La replica di Gianluca: “sei stata una piacevole sorpresa, ti ho conosciuto che anche per me sei una piacevolissima persona“. Intanto prosegue la conoscenza con Maura, anche se la dama è delusa dal suo comportamento.

A Maura ha dato fastidio il comportamento di Gianluca e… #UominieDonne pic.twitter.com/GyrKxb8AOZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 28, 2024

ore 15:45 – Si passa a Diego e Asmaa. “Lamentava la mia poca presenza telefonica, ma se una persona ti interessa metti da parte l’orgoglio e ti muovi. L’ho rinvitata a ballare, vado a prendere il caffè mi volto e vedo una scena con Ernesto al centro tra lei e Cristina. Ovviamente vedo una cosa del genere e te lo faccio notare” – precisa il cavaliere.