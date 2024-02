Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 26 febbraio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata Brando è alle prese con le due corteggiatrici Beatriz e Raffaella.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal tronista, ma novità anche per il trono di Ida. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 26 febbraio 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con Giancarlo che ha chiesto un chiarimento con Gemma. “Ci sono stati degli atteggiamenti tuoi che non mi sono piaciuti, ti avevo detto che potevi chiamarmi e cercarmi, ma non ho visto questo grande interesse da parte tua” – dice il cavaliere alla dama che replica “potevi dirlo, invece di offendere, sei stato aggressivo“.

ore 15:00 – Gemma: “non sono interessata a Giancarlo, le offese che mi hai dato durante l’esterna non hanno giustificazioni. Ringrazia che non sono andata via, perché sono una persona educata. Mi hai detto anche un vaffa”, ma il cavaliere si giustifica “non era riferito a te,” ma la dama è ferma sulla sua idea “inutile tenere tutti bloccati per un discorso che non ha senso”. Si passa ad Ernesto.

ore 15:15 – Ernesto è uscito con “sono stato bene, ho apprezzato”. Poi rivolgendosi a Barbara: “non devo tenere l’ansia che non ti rispondo al telefono un giorno e se mi devo stressare per una frequentazione anche no. Non è più un piacere, diventa uno stress. Dicendo questo non ti nego la mia curiosità ed interesse nel conoscerti”. In studio arriva Simona, una nuova dama per il cavaliere, ma non è interessato a conoscerla. Intanto Barbara decide di chiudere la conoscenza con Ernesto: “non mi piacciono i triangoli e quadrilateri, mi faccio troppo del male“.

ore 15:30 – Si passa ad Adriano e Luna. “E’ stata una bella serata, ho avuto modo di conoscerla e mi piace” – dice il cavaliere che racconta – “ho provato a baciarla più di una volta, ma non c’è stata“. Intanto si torna a parlare del comportamento di Ernesto con le donne-corteggiatrici.

ore 15:45 – E’ il momento della conoscenza tra Tiziana e Angelo. Le cose tra i due proseguono, ma Tina è convinta che presto la conoscenza sfumerà per colpa della dama. Intanto in studio arriva un nuovo cavaliere: Raffaele di 55 anni da Napoli.