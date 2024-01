Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 19 gennaio 2024 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata si discute in studio per la conoscenza di Cristina e Alessandro. Per Ida è una storia falsa e i due si sarebbero accordati.

Cosa succederà nella puntata di oggi? A tenere banco sono ancora Alessandro e Cristina. Il cavaliere a fine puntata è visibilmente provato dopo che la dama comunica di non volergli più dare l’esclusiva. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 19 gennaio 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con un nuovo confronto tra Cristina e Alessandro. “Ti sento freddo e distaccato e penso che avevano ragione loro quando dicono che ero una persona da conquistare, una volta conquistata…” dice la dama. Tina difende il cavaliere: “lo stanno troppo stressando“.