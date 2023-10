Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 16 ottobre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata la tronista Manuela ha deciso di eliminare il corteggiatore Michele.

Cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni si parlerà di Gemma e Maurizio. Come proseguono le cose tra i due? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 16 ottobre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Gemma e Maurizio. Il cavaliere conferma il suo interesse alla dama, ma lei è insicura: “non ci può essere amicizia“, ma lui precisa “non ho mai parlato di amicizia, ma di complicità“.

ore 15:00 – Tina raggiunge Maurizio e Gemma chiedendo un riassunto. “Nel momento in cui non posso assecondare le sue esigenze, faccio un passo indietro” – precisa il cavaliere – “al momento non mi va di approfondire a livello fisico. Non voglio che stia così, mio malgrado voglio fare un passo indietro, mi ha parlato di pseudo innamoramento in un’ora. In una vita normale non è così“, ma l’opinionista lo invita a darle un bacio “chiudi gli occhi, pensa di baciare a Claudia Schiffer, magari ti piace!“. Alla fine il cavaliere decide di interrompere la storia.

Maurizio chiude la conoscenza con Gemma, e Tina… #UominieDonne pic.twitter.com/RLZpWrvC8E — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 16, 2023

ore 15:15 – In studio si discute della scelta di Maurizio. Barbara: “non preoccuparti Gemma si innamora facilmente, domani arriverà un altro uomo e volterà pagina“. La Galgani replica: “ti stai proprio sbagliando, datti una regolata perchè qua facciamo il conto di quante persone ho avuto io“, ma la dama ribatte “io parlo di infatuazioni, di gente che arriva e va. E’ davanti agli occhi di tutti che tu da un giorno all’altro passi avanti. Ti posso assicurare che se adesso scende un altro signore che ti prende, lo hai già dimenticato”.

“Da quando ti conosco non dormo più la notte” Prima uscita per Carmela e Angelo! Vi piacciono insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/BO0aRw5Ryk — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 16, 2023

ore 15:30 – Si passa a Carmela e Angelo. Prosegue la conoscenza tra i due. “Sono stati 3 giorni che non le ho telefonato per un semplice motivo. Sono andato a trovare mia sorella e quando vado rimango un pò perchè non mi riconosce più, ha un brutto male. E poi quel giorno lì per combinazione ho lasciato a casa il telefono” – racconta il cavaliere, ma lei batte “la sera però mi ha risposto“.

ore 15:45 – Si passa a Claudia e Marco. “Sono state uscite carine, siamo stati bene, ha provato anche a baciarmi, ma ho evitato” – racconta la dama, intanto dal parterre Alessio interviene: “come immaginavo. I fatti parlano, penso di essere molto chiaro. Sei stata molto espansiva durante la settimana, ma poi quando ci vediamo fai passi indietro. Non ha senso uscire in questo senso”.