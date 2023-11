Uomini e Donne anticipazioni e diretta della puntata di oggi, venerdì 10 novembre 2023 in onda su Canale 5 con la diretta testuale. Nell’ultima puntata la conoscenza tra Elena e Maurizio divide ancora lo studio.

Cosa succederà oggi? Per scoprirlo segui la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 10 novembre 2023 in diretta testuale con Video da Witty Tv

“Pensavo di riuscire a dominare le mie emozioni…” Siete tutti sintonizzati su Canale 5? #UominieDonne pic.twitter.com/rA1JNgdmjL — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 10, 2023

ore 14:45 – La puntata riprende da Maurizio e Elena. Angelia ha un confronto con il cavaliere: “quando una persona prova delle emozioni si vede, almeno un minimo“, ma lui si difende: “ho un sacco di emozioni, ma il fatto che non riesca a tirarle fuori non vuol dire che non le abbia“.

ore 15:00 – Elena si sfoga: “Sto in crisi emotivamente e non me lo posso consentire, faccio un tipo di lavoro in cui la concentrazione è importante e sto perdendo colpi e non me lo posso permettere. Vengo da un paese piccolo, sono venuta qui e lui mi prende troppo, ma non riesco a gestire la cosa“.

La conoscenza tra Ida e Luca sembra non funzionare… #UominieDonne pic.twitter.com/IPuUThkM9V — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 10, 2023

ore 15:15 – A centro studio Luca e Ida. I due si stanno conoscendo, ma la dama lamenta un uomo freddo e distaccato. In realtà il cavaliere è uscito in esterna con Aurora e c’è stato anche un bacio. “Prima che sapevo l’avevo già detto ad Angela, è proprio il comportamento classico di chi non ha gli attributi” – precisa la dama prima di alzarsi e lasciarli da soli. Aurora sottolinea: “è stato un bacio rubato“, ma in realtà c’è stato eccome e in studio Roberta, Cristina e Gianni riprendono la dama in quanto rubato non è!