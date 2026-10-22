Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 22 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata ancora Antonio e Paola a centro studio

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata di ieri si è conclusa con il trono di Giorgia. La tronista ha deciso di proseguire la conoscenza con Lory pur sottolineando di avere ancora dei dubbi. Giovanni invita la tronista a credere alla sincerità dell’ex tentatore di Temptation Island. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 22 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++