Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 19 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno di Agnese e Roberto per raccontare la loro storia d’amore.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista si confronta con Simone che vuole abbandonare il programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 19 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++