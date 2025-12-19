Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (19 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Da
Emanuele Ambrosio
-
Tina Cipollari a Uomini e Donne

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 19 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma balla con Mario e sul finale si commuove.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Sara. La tronista ha avuto un confronto con Marco deluso dal suo comportamento durante la puntata. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 19 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here