Dalla registrazione odierna secondo le anticipazioni di Uomini e Donne emerge che in studio ha avuto luogo una accesa lite tra Gianni Sperti e Aurora. L’opinionista del programma di Maria De Filippi e la dama del trono over non si sopportano da tempo. Tra i due ci sono stati diversi attriti.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa è accaduto tra Gianni e Aurora?

Cosa ha scatenato la lite tra Gianni e Aurora? Difficile a dirsi. Ci sono antiche ruggini. Basta un niente per far scoppiare una scintilla e da lì un intero fuoco pronto ad ardere tutto lo studio. A quanto pare Gianni si è molto arrabbiato per le parole usate da Aurora nei suoi confronti e le ha detto: “Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi hai rotto il ca***!“.

Non è la prima volta che Gianni dice ad Aurora di pensare molto bene ai termini che utilizza. In passato le aveva detto: “Vorrei che tu cominciassi ad usare bene le parole perché se dici che sono stato un bullo nei tuoi confronti, la denuncia te la faccio io perché è una cosa che non puoi dire. Siamo in un programma televisivo, stiamo discutendo, parliamo di cose positive o negative, possiamo esserci simpatici o meno, posso pensare che tu sia finta o meno ma non sono un bullo. Smettila di usare queste parole acchiappa applausi. Smettila perché la denuncia te la faccio io, saresti la ventunesima che denuncio“.

Sempre assenti Armando e Riccardo

Anche nella registrazione odierna di Uomini e Donne era assente Armando. L’ex cavaliere ormai fa più parlare per la sua mancata partecipazione al programma che per altro. La sua assenza pesa e parecchio. Il pubblico lo acclama e tutti aspettano che venga svelato il motivo della sua assenza o che possa finalmente ri-approdare in studio. Oltretutto i fan del programma e di Armando vorrebbero tanto rivederlo al suo posto. In primis perché movimentava la maggior parte delle puntate, in seconda battuta perché in studio è tornata Barbara e secondi i più potrebbe esserci qualcosa in sospeso tra i due. C’è chi sogna una love story epica tra Armando e Barbara e vorrebbe vedere cosa potrebbe accadere se tutti e due, entrambi single, si ritrovassero di nuovo faccia a faccia nello stesso studio, sotto le stesse telecamere.

Per Riccardo, invece, le cose sono diverse. Sui social sono circolate voci su un suo fidanzamento e a conferma di ciò sono apparse anche foto che lo ritraggono insieme ad una bellissima ragazza. Pare che l’ex di Ida Platano abbia trovato finalmente un po’ di serenità al fianco di una donna e si stia godendo, lontano dai riflettori, una nuova love story.

Presente, invece, l’amatissima Tinì. Dopo alcune voci circolate sulla sua assenza, anzi su una sua “cacciata” dallo studio, anche se non la si poteva accusare di essere trash visto che parla raramente, ecco finalmente la conferma che l’opinionista continuerà ad essere al suo posto. La notizia ha reso tutti felici. Ora, ogni volta che prenderà parla, si vedrà il suo nome entrare in tendenza su Twitter, anzi su X.

Il trono classico: già dissapori tra corteggiatrici e tronisti

Nonostante le segnalazioni apparse sui social i due nuovi tronisti di Uomini e Donne sono ancora al loro posto. Le esterne proseguono e ne succedono delle belle. Come al solito si sono già create, anche se siamo all’inizio, delle gelosie e delle ruggini. I due tronisti, apparentemente molto diversi, hanno scelto la stessa ragazza. Come segnalato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Beatrice, infatti, ha fatto due esterne, una con Brando e una con Cristian. Quest’ultimo non ha gradito questa cosa e si è alzato da centro studio per poi andarsi a risiedere al suo posto. Cosa potrà accadere? Chi sceglierà Beatrice?