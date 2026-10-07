Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 7 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il ritorno di Elisabetta e Sebastiano: la coppia ha terminato la loro storia d’amore.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal Trono classico con la tronista Giorgia. Dopo l’esterna con Lory, l’ex tentatore di Temptation Island, Gianni rivela della sua iscrizione ad una agenzia. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 7 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++