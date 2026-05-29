Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 29 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata a centro studio ancora Cinzia e Marco.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dalla protesta del parterre maschile e femminile del trono over che, stanchi del teatrino inscenato da Cinzia, Marco e Mario, decidono di alzarsi e lasciare lo studio! L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 29 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++