Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (23 marzo 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Da
Emanuele Ambrosio
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auditel ascolti tv Uomini_e_donne

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 23 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Elena e Lamberto lasciano il programma insieme.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Elena. La dama ha deciso di chiudere la conoscenza con Dario che lascia poco dopo il programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 23 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

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