Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 14 gennaio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata Gemma e Maurizio sono stati gli indiscussi protagonisti. Diversi gli scontri, tra cui segnaliamo quello tra la Galgani e Maria.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, si tornerà a palare Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Non solo, spazio ai tronista Sophie e Davide sempre più vicino ad una scelta. Nuovi colpi di scena in arrivo… Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 14 gennaio 2021 in diretta

ore 14:45 – La puntata riprende da Gemma e il suo nuovo corteggiatore turco. I due ballano per la gioia di Tina.

ore 15:00 – Gemma decide di non tenere Adel, ma di proseguire la sua conoscenza solo con Maurizio. Tina pretende di sapere “40 minuti prima della fine della puntata cosa faranno a Capodanno“, ma Maurizio interviene: “noi prima delle fine della serata non sappiamo niente, quindi non ti diciamo niente“. La Cipollari però sbotta: “un uomo libero come fa a non sapere cosa fa? Se ha fatto dei progetti…se invece ti sei organizzato con un’altra donna è imbarazzate”. Il cavaliere però ribatte: “tu fai tuoi progetti, ma non li puoi fare su di me”, ma l’opinionista si infuria: “cosa hai deciso di fare a Capodanno?”. Maurizio non ne vuole sapere…Gemma piange in studio: “non gli do più l’esclusiva, non me l’ha data lui e neppure io”, ma Tina sbotta e nel lasciare lo studio riprende anche Maria De Filippi prima di salutare la Galgani dicendo: “sei lo zerbino di tutti“.

ore 15:15 – E’ il momento di Roberta, Riccardo e Michele. Il corteggiatore napoletano: “lei mi piace ancora, però mi ha deluso tantissimo” e rivela “Maria mi ha lasciato il numero, fuori ci sarei uscito, ma qui no. Tu non cerchi l’amore o un uomo, ma cerchi il centro studio. Lui ha fatto bene…”. La dama ribatte: “non è così, non è vero. Sei un grande cretino, non si dice una cosa del genere. Riccardo non è un passatempo, se volessi giocare non avrei chiesto l’esclusiva”. Maria De Filippi interviene: “non stai facendo un bel discorso, forse ci sei rimasto male perchè quello successo con Riccardo non è successo con te“, ma il cavaliere smentisce. Intanto la padrona di casa chiama Riccardo: “dovevi intervenire…”, ma il cavaliere “non volevo entrare in una loro cosa“.

ore 15:35 – Michele vuole lasciare il programma. “Non volevo offenderti, io ho scelto di pancia, non ho portato avanti storie…non me la sento, vorrei andare via” – precisa il cavaliere – “ho sempre fatto le cose con spensieratezza e sempre con la felicità di farla, adesso mi sento sotto pressione, mi sento giudicato e non la sto vivendo bene” Roberta prende la parola: “questa è una decisione sua, non sei sereno qua?“, ma il cavaliere non ne vuole sapere “ci siamo detti tutto. Sono settimane che non ci sentiamo, almeno a fare il minimo…“. Sul finale è la De Filippi a chiedere: “Roberta a te interessa lui?“, ma la dama “no, io sto bene così“.

ore 15:45 – E’ il momento di Armando che si confronta con Brunilde: “quando mi accorgo di determinate cose, se la persona che ho di fronte per me è importante, se invece non lo è non vedo perchè mi debba agitare, litigare oppure andare a farti capire delle cose che sono palesi“. Gianni interviene: “perchè Brunilde manda ancora messaggi così importanti ad Armando?“, ma la dama precisa “non sono innamorata”. Il cavaliere napoletano l’accusa di essere “falsa”.