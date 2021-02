Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, lunedì 1 febbraio 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata duro confronto fra il tronista Davide Donadei e la corteggiatrice Chiara. Non solo, anche Armando si è scagliato contro Maurizio rivelando che l’uomo non solo ha una donna fuori, ma anche dei figli nascosti. E’ davvero così?

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, una vecchia conoscenza del programma sarebbe pronta a tornare nel programma. Non solo, Sophie ha deciso di rivedere Giorgio dopo il litigio. Avranno fatto pace? Per scoprirlo i invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 1 febbraio 2021 in diretta

ore 14:50 – La puntata riprende dal triangolo Armando, Nicole e Carlo. Il cavaliere napoletano decide di alzarsi: “se lei parla in questo modo e dice che si trova molto meglio con Carlo. Magari o la natura dell’uscita che ha avuto con me l’ha avuto anche con lui oppure è andata ancora meglio“.

ore 15:00 – Gianni contro Armando: “secondo me ti inventi le cose, anche la volta scorsa con Brunilde“. La dama dal parterre interviene: “non mi sono lasciata andare perchè non sono stata bene”. Armando è arrabbiato con la dama Nicole “se per lei non hanno valore quelle carezze e quegli abbracci, allora che se ne esca stasera con Carlo“. Tina dal canto suo ha qualche dubbio: “io penso che Armando educatamente e da uomo non racconta nulla tanto lei non lo dirà mai“. Gianni allora domanda “c’è stato un bacio?”, ma Nicole replica “no, no“.