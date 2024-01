Le prossime puntate di Uomini e Donne, secondo quanto successo nella registrazione odierna grazie agli spoiler delle talpe di Amici News, ci faranno tenere il fiato sospeso. Ida e Mario discuteranno ancora una volta e voleranno parolacce per tutto lo studio. Alessandro chiederà scusa a Roberta e tenterà di darle l’esclusiva, ma quest’ultima si tirerà indietro. Ecco tutte le ultime news.

Uomini e Donne anticipazioni registrazione di oggi: il trono di Ida

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo Ida discutere con Mario. Ce lo svelano le talpe di Amici News dopo la registrazione odierna. A quanto pare giungeranno ulteriori segnalazioni sul corteggiatore. Nasceranno così discussioni su discussioni e voleranno parolacce per tutto lo studio. Afflitto per quanto accaduto Mario non ballerà con nessuno per tutta la puntata.

Ida è uscita con Sergio e Pierpaolo. Con quest’ultimo ha fatto la prima o una delle prime uscite. Scopriremo pian piano cosa pensano uno dell’altra.

Brando, invece, ha organizzato una esterna per Beatriz pensando anche a farle un regalo. Quest’ultima però non si presenta.

Brando ha organizzato una esterna anche per l’altra corteggiatrice. La location scelta? Una casetta di legno. I due si baciano. Una volta in studio quando la corteggiatrice scopre cosa è accaduto con l’altra, dice che Beatriz ha fatto bene a non presentarsi così, magari, Brando capisce una volta per tutte cosa significa fare di tutto per una persona e non venir apprezzati.

Uomini e Donne trono Over: le anticipazioni

Le talpe di Amici News ci svelano il ritorno di Ernesto che vuole darsi una opportunità di trovare l’anima gemella. Il primo complimento fatto ad una dama del parterre? Beh Ernesto è entrato a gamba tesa, se così possiamo dire, e ha colpito subito la più richiesta sottolineando che Roberta ha un bel accavallamento di gambe. Alessandro dovrà guardarsi da lui come possibile rivale?

Occhi puntati però su Roberta e Alessandro. Quest’ultimo ha scritto alla dama un lungo messaggio di scuse e l’ha chiamata anche a tarda notte per scusarsi per il suo comportamento nei giorni precedenti. Alessandro sottolinea che Roberta le piace molto e vuole darle finalmente l’esclusiva. Peccato che a Roberta sia calato l’interesse che provava nei suoi confronti. Dopo tante delusioni la dama inizia a non credere più all’uomo che ha davanti e che per giorni e giorni l’ha messa sempre in secondo piano conoscendo e uscendo con tutte le dame del programma.

Per Alessandro sarebbero giunte in studio ben due ragazze, ma visto quanto affermato, per essere coerente e recuperare punti agli occhi di Roberta, ha deciso di non farle scendere dalla scalinata.

Orfeo e Barbara hanno parlato della disastrosa uscita insieme. Barbara ha chiuso definitivamente la conoscenza per incompatibilità. Per lui però sono scese altre due persone, ma non le ha tenute.