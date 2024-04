Uomini e Donne e Amici oggi, lunedì 1 aprile 2024, non vanno in onda. Il dating dei sentimenti e il talent, condotti entrambi da Maria De Filippi, si prendono un giorno di pausa. Vediamo insieme cosa verrà trasmesso al loro posto nel primo pomeriggio di Canale 5.

Stop a Uomini e Donne e Amici: perché non vanno in onda oggi, 1 aprile

Si dovrà attendere martedì 2 aprile per le nuove puntate di Uomini e Donne. Dopo aver mostrato la scelta di Brando e il rifiuto di Beatriz a corteggiare il nuovo tronista Daniele Paudice, il dating dei sentimenti si prende un giorno di ‘vacanza’. Il consueto appuntamento pomeridiano con la trasmissione che appassiona milioni di telespettatori, non andrà in onda lunedì 1 aprile 2024. Come succede ogni anno, il motivo dell’assenza dal palinsesto di casa Mediaset e molto semplice.

Oggi 1 aprile è infatti Pasquetta, un giorno festivo. Anche in occasione delle feste di Natale, il dating dei sentimenti si era preso qualche giorno di stop. I protagonisti, con le dame e i cavalieri del trono over, torneranno a farci compagnia martedì 2 aprile alle ore 14.45 su Canale 5.

Anche il day-time di Amici, con i commenti degli eliminati Nicholas e Giovanni dell’ultima puntata andata in onda sabato 30 marzo, non verranno trasmessi lunedì 1 aprile. Il motivo è lo stesso di quello del dating dei sentimenti, e il talent tornerà in programmazione da martedì.

Cosa verrà trasmesso nel pomeriggio di Canale 5

Ma cosa sarà trasmesso al posto di Uomini e Donne? Vediamo insieme come cambia il palinsesto Mediaset a Pasquetta. Il pomeriggio di Canale 5 sarà tutto dedicato alla soap ‘La Promessa‘ che terra compagnia ai telespettatori in questo giorno di festa. Saranno trasmessi, l’uno dietro l’altro, l’episodio numero 140 e il 141 della prima stagione.

Una giornata interamente dedicata alle soap dato che in prima serata, su Canale 5, sarà la volta di ‘Terra amara‘. Salta anche Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino. Alle 16.58 è previsto infatti il film ‘Adeline’ del 2022.