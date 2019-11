Ieri, giovedì 31 ottobre 2019, è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Tante le sorprese in puntata, su tutte la presentazione di due nuovi tronisti, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Per chi si fosse perso la puntata intera, eccovi il video video Witty Tv completo. Ricordiamo che venerdì 1 novembre Uomini e donne non va in onda.