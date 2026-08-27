E’ in atto una vera e propria rivoluzione a Uomini e Donne 2026? La nuova stagione prenderà il via tra qualche settimana nel primo pomeriggio di Canale 5, ma negli studi Elios sono appena iniziate le registrazioni e vi è già una novità clamorosa. Quale? E’ stata reclutata Alessandra Mussolini come opinionista.

Uomini e Donne 2026: Alessandra Mussolini nuova opinionista

Clamorosa novità a Uomini e Donne 2026. La nuova stagione del programma pomeridiano di Canale 5 vedrà approdare tra gli opinionisti, ovvero tra Tina e Gianni, immancabili e super confermati, anche l’ex gieffina Alessandra Mussolini. Ne vedremo delle belle? Pare proprio di sì.

C’è quasi da avere paura delle possibili liti che si potranno scatenare in studio tra Tina, Gemma ed Alessandra o tra Tina e Alessandra o tra una di loro e le dame e i cavalieri del parterre. Il trash è assicurato!

L’annuncio è giunto ufficialmente tramite un video postato sulle pagine social del programma dell’ammiraglia Mediaset che tornerà in onda, con nuove puntate, tra qualche settimana. Perché proprio oggi? Il motivo è presto detto. Questo pomeriggio – giovedì 27 agosto 2026 – si sono ritrovati tutti negli studi Elios di Roma per una delle prime registrazioni del nuovo anno.

La nuova opinionista di #UominieDonne 🤭 Vi facciamo vedere in anteprima cos’è successo nella registrazione di oggi! https://t.co/cYs1Pntv5K — Witty TV (@WittyTV) August 27, 2026

Come l’ha annunciato Maria De Filippi? Con uno dei quiz che era solita fare in casetta ad Amici per presentare giudici esterni, ospiti o quant’altro. Maria ha chiesto a Gianni e Tina se si immaginassero quali fossero le novità di quest’anno. Tina ha detto di saper già tutto. Gianni, invece, ha detto di non conoscere nulla e di non aver letto spoiler sui social. A questo punto Maria ha deciso di parlare solo con lui. Gli ha dunque fornito alcuni indizi. I primi erano veramente molto generici. Difficile indovinare la presenza di Alessandra Mussolini per la sua passione per il fai da te.

Maria ha poi aggiunto altri aneddoti che il nuovo opinionista o la nuova opinionista ha raccontato negli anni alla stampa. Gianni non ha capito nulla. Quando però Maria De Filippi ha parlato del secondo bacio e di dove lo ha dato e a chi, Tina ha confermato di saper tutto.

Gianni ha avuto bisogno di ulteriori indizi. Pensava di poter vedere la foto di quando era piccola, invece Maria De Filippi gli ha mostrato prima il gomito e poi il mignolo e l’opinionista ha solo capito che avrebbe avuto un’altra collega donna.

L’arrivo in studio di Alessandra Mussolini

Sulle note di Mambo italiano, Alessandra Mussolini è entrata in studio percorrendo lo stesso tragitto di corteggiatori e corteggiatrici. Vestita in azzurro, la nuova opinionista ha salutato tutti. Per scendere però la scalinata finale si è tolta le scarpe.

Alessandra ha salutato tutti, in primis Maria De Filippi che si è alzata dal suo gradino ed è corsa ad abbracciarla, e poi Tinì, Tina e Gianni. Per finire si è seduta al suo fianco tra gli applausi del presenti.

Sui social ad essere felice per il suo arrivo e a commentare immediatamente positivamente l’ingresso è arrivata Ida Platano, vecchia conoscenza del programma.

Poco dopo è giunto il commento di Selvaggia Lucarelli: