Uomini e Donne 2024, quando inizia e chi sono i nuovi tronisti

Manca pochissimo alle nuove puntate di Uomini e Donne 2024-2025 dove conosceremo i nuovi tronisti. Il dating show, condotto dal lunedì al venerdì da Maria De Filippi su Canale 5, è pronto a tornare in tv con un parterre di dame e cavalieri e ben quattro nuovi tronisti. Scopriamo insieme chi sono e quando andrà in onda la prima puntata.

Dopo qualche rinvio, c’è la data ufficiale della prima puntata di Uomini e Donne. Il dating show andrà in onda lunedì 23 settembre 2024, su Canale 5, al consueto orario delle 14.45. Nelle vesti di opinionisti sono stati confermati Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Seduti accanto a loro, vedremo quattro nuovi tronisti tra volti conosciuti e personaggi mai visti in tv. Si tratta di Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Conosciamoli meglio.

Chi è Martina De Iaonnon: età, lavoro e instagram

Direttamente dall’edizione estiva di Temptation Island, arriva Martina De Iaonnon che aveva partecipato al viaggio nei sentimenti con il suo fidanzato Raul Dumitras. La 26enne romana, vive con i suoi genitori e si occupa del ristorante di famiglia. Nel programma aveva conosciuto il tentatore Carlo Marini (ex corteggiatore di Manuela) ma la loro storia non è continuata per incompatibilità caratteriale. Ora è pronta nuovamente a mettersi in gioco a Uomini e Donne cercando un uomo che abbia i suoi stessi valori, in primis la libertà.

Il profilo instagram di Martina De Iannon è @martideioannon ed è seguito da oltre 600 mila follower.

Chi è Francesca Sorrentino: età, lavoro e instagram

Altro volto noto di Temptation Island 2023, è Francesca Sorrentino. La giovane aveva partecipato insieme al fidanzato Manuel Maura e dopo diversi tiri e molla, la loro relazione era ripresa una volta finito il programma. Ora però, i due si sono definitivamente lasciati e Francesca è pronta a voltare pagina. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha 25 anni, nella vita è un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavora con i bambini autistici.

Il profilo instagram di Francesca Sorrentino, nome utente @_francescasorrentino, è seguito da 350 mila follower.

Chi è Michele Longobardi: età, lavoro e instagram

Direttamente da Uomini e Donne arriva invece Michele Longobardi. Il giovane era sceso a corteggiare Manuela Carriero e aveva attirato l’attenzione di Maria De Filippi per la sua simpatia, stile Massimo Troisi. Ma chi è e che lavoro fa? Michele Longobardi ha 28 anni e vive a Castellammare di Stabia con suo padre. Lavora nella pubblica amministrazione e ha raccontato che suo nonno era un grande fan del dating dei sentimenti.

Il profilo instagram di Michele Longobardi, nome utente @michelelongo30, è seguito da 37 mila follower.

Chi è Alessio Pecorelli: età, lavoro e instagram

Alessio Pecorelli è il volto nuovo di questa edizione di Uomini e Donne. Il giovane lavora nel settore della ristorazione (è titolare di un ristorante di pesce) e ha 31 anni. Vive a Santa Marinella, località della Maremma laziale. Ex militare, ha dichiarato di aver svolto diversi lavori, dal bagnino al meccanico, e di amare la boxe. Single da circa due anni, prova a trovare la sua anima gemella nel dating dei sentimenti.

Il profilo instagram di Alessio Pecorelli, nome utente @alessio_peco, è seguito da appena 5 mila follower. Numeri che sicuramente cresceranno dopo la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne e la presentazione dei quattro nuovi tronisti.