Monica Setta con Tiberio Timperi ad Unomattina in famiglia, ecco le anticipazioni sul prossimo day time dell’ammiraglia di Viale Mazzini. L’idea non è di continuità con la precedente stagione televisiva, giacché son in atto parecchi cambiamenti.

Palinsesti Rai 2019/2020: ecco le probabili novità

Martedì 9 luglio saranno presentati i palinsesti Rai della nuova stagione televisiva 2019/2020. Grazie ad alcune indiscrezioni in nostro possesso, vi mettiamo a conoscenza di quelle che saranno le probabili novità di Viale Mazzini. In questo articolo ci soffermiamo sul Day time che andrebbe a Monica Setta con uno spazio cucito proprio per lei, che parla di economia, a Uno Mattina. Mentre con Tiberio Timperi nel programma Uno Mattina In Famiglia, avrà un’altra striscia.

Monica Setta: chi è e come è nata la sua carriera

Lei, la vediamo spesso nei salotti televisivi ciarlieri di Barbara D’Urso in qualità di opinionista, ma nasce come giornalista economica al Giorno di Milano, quindi arriva a Milano Finanza, La Voce di Montanelli ed il Corriere della sera.

Laureatasi in filosofia diventa giornalista professionista nel 1989. La carriera della Setta è ricca e piena di step interessanti e mai banali, la vediamo in seguito nei settimanali Capital, Io donna, Gente e Gioia. Una donna intelligentissima che si è guadagnata con il suo lavoro una credibilità professionale degna di nota.

Approda anche in tv su La 7 conducendo le trasmissioni “Doppio misto”, “C’è modo e modo”, “Il cuore del potere” e “Donne allo specchio”. Per Rai Due “Bye bye baby”.

Monica Setta, approda a Uno Mattina e Uno Mattina In Famiglia

Ma l’economia rimane il punto di forza della Setta e proprio da qui che riparte. Infatti, sarà alla guida di un nuovo programma su Rai 1, che tratterà proprio di economia, ma che parlerà al pubblico in modo semplice e diretto senza paroloni e artefici incomprensibili.

In breve, si tratterebbe di una striscia quotidiana di economia legata al risparmio ai consumi e al riciclo. L’orario di messa in onda dovrebbe essere intorno alle 10 all’interno di Unomattina (che si allungherà fino alle dieci e mezza). Il nome del Programma dovrebbe essere Conti in Tasca.

Di seguito, Storie italiane, sempre con Eleonora Daniele, che quindi inizierebbe alle 10.30 fino a mezzogiorno quando la linea passerà alla nuova stagione de La Prova de Cuoco.

Ma non solo, per la Setta anche un impegno a Unomattina in famiglia con Tiberio Timperi, che dopo l’esperienza di conduzione de La vita in Diretta, tornerebbe al vecchio amore.Molte novità nella tv generalista del servizio pubblico. Vi piace questo nuovo arrivo?