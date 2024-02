Sono i Megara i vincitori di Una Voce per San Marino, la competizione canora che porta un cantante della Repubblica a esibirsi all’Eurovision Song Contest. Niente da fare per Loredana Bertè che si è classificata seconda. Ma scopriamo insieme chi sono i Megara e la classifica completa.

Una voce per San Marino 2024, vincono i Megara: tutto sulla band spagnola

Colpo di scena durante Una Voce per San Marino, la manifestazione canora che porta un cantante all’Eurovision Song Contest a rappresentare il microstato all’interno del territorio italiano. A vincere è una band spagnola che ha battuto la concorrenza di Loredana Bertè, Pago, Marcella Bella, i Jalisse e i La Rua (ex Amici). Delusione per la cantante che dopo Sanremo aveva riproposto la sua ‘Pazza’ e sperava di partecipare all’Eurovision per dare fastidio al suo ex Bjorn Borg.

Ma chi sono i Megara? La band si è presentata sul palco con un look eccentrico e cantando in spagnolo. Nascono infatti nel 2015 a Madrid, anno in cui pubblicano il loro primo Ep dal titolo ‘Muérase qué puede’. Il gruppo è formato da quattro persone: Kenzy (cantante), Rober (chitarra), Vitti (basso) e Ra Tache (batteria). Il loro stile musicale è definito alternative metal, “fucksia rock” o ” fucksia metal dato che questo colore ritorna nei loro capelli e nei loro outfit.

Nel corso della loro carriera hanno pubblicato tre album: “Siete” nel 2026, “Aquí estamos todos locos” nel 2018 e “Truco o trato“ nel 2022. Avevamo provato a candidarsi per l’Eurovision per la Spagna, ma sono arrivati quinti al Benidorm Fest 2023 con la canzone “Arcadia”. Si sono quindi presentati a San Marino con un brano dal titolo ‘11:11′ che ha sbaragliato la concorrenza. A decretare il vincitore è stata una giuria composta da Celso Valli; Steve Lyon; Clarissa Martinelli (giornalista); John Vignola e Anna Bischi.

Il profilo instagram de I Megara si chiama @wearemegar ed è seguito da oltre 30 mila follower. Sul palco di Una Voce per San Marino si sono esibiti con varie performance per uno spettacolo a 360 gradi.

La classifica finale

I Magara si sono classificati primi su 17 artisti in gara. Sul podio Loredana Bertè e i La Rua. Questa la classifica completa di Una Voce per San Marino 2024: