Nella puntata di Una Vita di oggi 25 novembre, Samuel ormai è certo del supporto di Alicia per danneggiare padre Telmo. Quest’ultimo continua a cercare di dimostrare a Lucia che l’Alday è una persona falsa e maligna. Intanto, fa preparare un laboratorio di restauro nella sua abitazione. In questo modo l’uomo spera di accattivarsi la gratitudine dell’ingenua Alvarado. Riesce nell’intento? Ecco il Video Mediaset per rivedere la puntata in streaming della soap iberica.