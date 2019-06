Come rivedere, in streaming on demand, la puntata intera di Una Vita di oggi, venerdì 28 giugno 2019? Ecco qui, in apertura, il video Mediaset ufficiale completo di tutto l’odierno episodio della soap opera di Canale 5. Nel nuovo appuntamento con la soap, trasmesso questo venerdì pomeriggio: Ursula ha fatto visita al piccolo Moises in convento, portando con sé Samuel. Per il momento, infatti, l’obiettivo della cattivissima donna è quello di condurre Blanca alla follia.