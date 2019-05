Può la fedeltà superare anche l’amore per se stessi? Beh, nella puntata di Una Vita di venerdì 24 maggio 2019, così è parso. Il motivo? Nel nuovo episodio della soap opera in onda oggi: Silvia ha continuato a comportarsi da moglie devota, nonostante abbia intuito che Zavala la sta avvelenando. Intanto, l’angoscia di Ursula è andata via via crescendo, perché Blanca ha un’emorragia e il medico non è riuscito ancora a fermarla. Rivediamo, allora, l’intero odierno appuntamento con la soap, in questo video Mediaset, da consultare in streaming on demand.